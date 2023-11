Centro Cívico sedia Paulista Juvenil de Natação neste fim de semana

Evento conta com 342 atletas de 47 equipes; Natação Americana conta com 13 participantes

Assim como no último fim de semana, o Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, está sediando o Campeonato Paulista de Natação de Verão. Desta vez, a categoria de competição é a juvenil. O torneio foi iniciado nesta sexta-feira (17) e irá até domingo.

Competição está sendo realizada no Centro Cívico de Americana – Foto: Arquivo / Liberal

Nadando “em casa”, a equipe Natação Americana contará com 13 atletas, sendo dez nadadores no masculino e três no feminino. Ao todo, o evento conta com 342 atletas de 47 entidades, incluindo uma do Paraná. As competições possuem transmissão da TV FAP (Federação Aquática Paulista), no YouTube.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os representantes da equipe americanense estão Manuela Sega e Rafael Rocha. A dupla defendeu o Brasil no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, disputado no mês de setembro, em Buenos Aires, na Argentina. O técnico da seleção, inclusive, foi Fabio Cremonez, do time de Americana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na ocasião, Manuela conquistou três medalhas de ouro e quebrou o recorde do campeonato nos 50 m livre e no revezamento 4×200 m. Rafael, por outro lado, foi ouro três vezes e ainda conseguiu uma medalha de prata e outra de bronze. Nas três provas em que foi ouro (50 m borboleta, revezamento 4×100 m e 4×200 m), ele superou o recorde do torneio.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

INFANTIL

Na semana passada, o Centro Cívico foi palco do Campeonato Paulista Infantil. A Natação Americana esteve presente com 14 atletas e viu Lucas Dé ser o destaque da competição ao conquistar seis medalhas e, além disso, quebrar o recorde brasileiro da categoria infantil 1 nos 800 m livre e no revezamento 4×50 m livre.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.