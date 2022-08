Esporte Ceni prepara São Paulo com ‘vitalidade’ para enfrentar no sábado o Flamengo

Após a dura vitória, por 1 a 0, sobre o Ceará, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, e o técnico Rogério Ceni só terá mais um treino, nesta sexta, para armar uma equipe com ‘vitalidade’ para encarar o Flamengo, sábado, ás 20h30, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um calendário repleto de partidas por três competições, Ceni tem um quebra cabeça, pois terá dois jogos complicados na sequência. Após o Flamengo, o time vai voltar a enfrentar o Ceará, desta vez em Fortaleza. Com isso, o técnico são-paulino sabe que precisa preservas atletas para o jogo no Nordeste, mas não pode abrir mão de uma formação forte para encarar o embalado esquadrão carioca.

Com isso, Ceni deverá manter apenas o goleiro Felipe Alves e os zagueiros Diego Costa e Léo na equipe. No esquema 3-5-2, Rafinha poderá atuar maiôs uma vez como zagueiro. Daí para a frente, a formação que começará os 90 minutos contra o Flamengo deverá ser completamente diferente daquela que iniciou contra o Ceará.

Moreira poderá ser o escolhido na ala direita, enquanto na esquerda a vaga deverá ser do veterano Reinaldo. Um trio para o meio de campo: Pablo, Galoppo e Talles. Nikão, em boa fase, e Eder serão reunidos na dupla de ataque.

Se nas quartas de finais da Copa do Brasil e na Sul-Americana, o São Paulo está em boas condições, o mesmo não acontece no Brasileirão, competição na qual o time é apenas o décimo colocado com 26 pontos, após cinco vitórias, 11 empates e quatro derrotas.