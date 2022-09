Esporte Ceni mostra preocupação com São Paulo no Brasileirão: ‘Não podemos correr riscos’

Para Rogério Ceni, a semifinal da Copa do Brasil foi o limite do São Paulo. Não seria possível chegar mais longe, considerando as limitações do time nesta temporada. Isso faz o treinador, com uma postura serena na entrevista depois da eliminação na competição, ficar satisfeito com a equipe, apesar da desclassificação.

“Chegamos, dentro das condições que temos, aonde dava para chegar. Era o limite”, resumiu o treinador. “Poderíamos ter mais sorte no jogo do Morumbi. Lá fizemos um jogo para um melhor resultado”, acrescentou, citando o revés por 3 a 1 no duelo de ida no qual o São Paulo foi superior, mas o Flamengo, mais eficiente.

A final da Copa do Brasil será a primeira de que ficará fora o São Paulo na temporada. Já disputou a decisão do Paulistão e no dia 1º de outubro decidirá o título da Copa Sul-Americana com o Independiente del Valle, do Equador. Até a partida em Córdoba, na Argentina, a prioridade é outra: afastar o time da zona do rebaixamento no Brasileirão.

Para isso, o time de Rogério Ceni tem de vencer Ceará e Avaí, seus dois próximos rivais na competição nacional. O primeiro compromisso é domingo, às 16h, no Castelão. O segundo, dia 27, no Morumbi.

“A gente pensa no dia 1º, mas não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar pontos no Brasileirão. Temos que tentar o melhor que a gente tem na parte física e técnica. Chegou em um ponto em que não dá mais pra deixar para depois. Vamos jogar com o máximo de força possível contra o Ceará e o Avaí”, avisou o treinador.

“Precisamos usar tudo o que temos para não correr riscos no Brasileirão. Não podemos deixar acontecer isso”, completando. A preocupação é justificável. São 31 pontos somados, somente cinco a mais que o Cuiabá, primeiro dentro da zona de risco e apenas uma vitória nas últimas 11 rodadas do torneio que deixaram o São Paulo ocupar a 13ª colocação.