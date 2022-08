Ceni esquece Flamengo e destaca peso da Sul-Americana: ‘Temos de chegar à final’

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni não pretende pensar no time rubro-negro até a semana do dia 14 de setembro, quando será disputada a partida de volta. Antes do duelo no Maracanã, há muito com o que se preocupar, e o foco maior será na disputa da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-GO.

“Temos que viver o Campeonato Brasileiro e uma competição muito importante para nós que é a Copa Sul-Americana. Temos de qualquer maneira que tentar, com todo respeito ao Atlético-GO, chegar à final dessa competição. É o que pode dar uma condição boa para o ano que vem. Vamos pensar em Sul-Americana e Brasileiro porque situação (na Copa do Brasil) não é das mais confortáveis. Quando estiver mais próximo do jogo de volta, a gente pode ter um recorte melhor”, avaliou o treinador em coletiva de imprensa.

O time são-paulino faz o primeiro jogo contra o Atlético-GO na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, no Serra Dourada, e decide a vaga no dia 8, no Morumbi. Ao mesmo tempo, contudo, terá que dividir o foco para tentar se recuperar o mais rápido possível no Brasileirão, competição na qual não vive um bom momento.

“O jogo contra o Flamengo tem de ser levado como exemplo, a maneira como atuamos, não o placar. Não podemos baixar a cabeça. Temos que focar que temos de chegar à final da Copa Sul-Americana e nos recuperar no Brasileirão. Que o torcedor nos ajude como nos ajudou hoje. Vamos gastar o último cartucho que nós temos, antes de enfrentar o Flamengo de novo”, pontuou.

Antes de começar a disputa pela vaga na final da Sul-Americana, o São Paulo tem um duelo com o Fortaleza, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro marcado para domingo. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, tem 29 pontos e ocupa a 12ª posição da competição nacional.