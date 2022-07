Ceni enaltece Thiago Couto, mas confirma busca do São Paulo por novo goleiro

Rogério Ceni deu um longo abraço em Thiago Couto ao final da vitória sobre o América-MG. Ídolo e dono da posição por mais de duas décadas, o ex-goleiro quis passar tranquilidade ao jovem, que se tornou titular com a lesão de Jandrei. O treinador enalteceu Thiago pela defesa de pênalti que assegurou o triunfo por 1 a 0 no Morumbi, pelas quartas da Copa do Brasil, mas admitiu que o São Paulo busca um novo atleta para a posição.

“Ele tem 23 anos, são poucos jogos jogados no profissional, natural que você tenha nervosismo, 51 mil pessoas nas arquibancadas. Os dois jogos que ele fez foi com muitas modificações na zaga, hoje a zaga tinha a formação mais tradicional, facilita o trabalho dele”, afirmou, lembrando das atuações inseguras contra Inter e Goiás, nos quais a equipe levou seis gols, três em cada.

“Feliz pela defesa do pênalti, nos ajudou, e acho que pode trazer um pouco mais de confiança pra ele, é um menino que joga mais do que já mostrou”, prosseguiu Ceni. O treinador está certo de que o jogador de 23 anos, cria da base são-paulina vai amadurecer e entregar mais do que está apresentando.

“Conheço o Thiago do dia a dia, joga muito bem com os pés. Eu com 30 anos sentia que tinha dias que não tinha confiança, não executava tudo que treinava. Nervosismo é natural e estampado no olhar dele, com o passar dos jogos ele vai jogar melhorar, é a natureza da vida”.

Enquanto tenta dar tranquilidade a Thiago Couto, a diretoria age no mercado para contratar um outro atleta para a posição. A pressa se justifica porque este sábado, 31, é a data limite para inscrições na Copa sul-americana e Jandrei continua machucado, com uma fratura em uma das vértebras da coluna lombar.

O São Paulo tentou trazer John, reserva de João Paulo no Santos, mas o clube da Baixada recusou as duas propostas, a última dela perto de R$ 7 milhões.

“Não temos dinheiro para contratar um goleiro. Compreendo a situação do clube. Estamos vendo se conseguimos encontrar algum goleiro. Senão, o Thiago continua jogando”, avisou Ceni.Ele citou outros nomes que analisados pela diretoria. Hoje, Felipe Alves, reserva do Juventude, é o que aparece com mais chance de acerto. Ele trabalhou com Ceni no Fortaleza, que o emprestou ao time gaúcho até o fim deste ano.

“Felipe Alves é um goleiro com quem trabalhei, Diego Alves trabalhei, Rafael Cabral eu gosto, Jailson tem experiência, John é muito bom goleiro, caro, mas é bom goleiro. Richard, do Ceará, é interessante, mas é nosso próximo adversário da semana que vem”, listou o treinador, fazendo menção ao rival da Sul-Americana.

“Posso citar vários goleiros, mas infelizmente não temos capacidades para fazer uma proposta elevada. Se conseguirmos, vai ser importante pra ajudar na experiência do próprio Thiago, pra esse momento do Jandrei fora. Se não conseguirmos, Thiago continua jogando”, reiterou.