Ceni deve ter Rigoni contra o Internacional; Calleri e Nestor ficam de fora

29 out 2021 às 15:08 • Última atualização 29 out 2021 às 15:33

O atacante Rigoni poderá ser a novidade do time do São Paulo para o duelo de domingo, às 18h15, contra o Internacional, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino participou de todo o treino desta sexta-feira, recuperado da lesão muscular na coxa esquerda.

Calleri ainda não atingiu o mesmo nível de recuperação do edema na coxa direita e por causa disso continuou a fazer um trabalho separado do elenco no CT da Barra Funda, sob orientação dos fisioterapeutas do clube. O atleta não participou de nenhuma atividade completa nesta semana, o que torna inviável seu aproveitamento na partida diante do Inter.

Outro que deve ficar de fora é o meio-campista Rodrigo Nestor, que passou mais um dia em tratamento de uma torção no tornozelo sofrida na derrota para o Red Bull Bragantino.

Uma escalação provável para enfrentar o Internacional poderá formar com: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano.

Apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, o São Paulo ocupa a 13ª colocação na classificação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos.