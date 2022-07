Ceni defende Cotia e pede que São Paulo não faça ‘contratações equivocadas’

Rogério Ceni deposita muita confiança nos garotos revelados em Cotia, não à toa apostou em vários deles durante o jogo contra o Atlético-MG no domingo, dia em que precisou lidar com 14 desfalques. Apesar disso, ele quer reforços nesta janela de transferência, desde que a escolha dos atletas seja muito bem pensada e não traga danos financeiros ao São Paulo.

“Cotia não vai resolver, mas pode ajudar em uma mescla com jogadores experientes, contratações que venham, o São Paulo também precisa. O que não podemos é fazer contratações equivocadas, e nem contratações que a gente não consiga pagar. Mas nós sempre fomos um clube aberto a boas negociações. Não pode cometer erro grotesco, pois aí tallecompromete a situação financeira do clube”, comentou.

No jogo contra o Atlético, Ceni utilizou três jogadores com menos de 20 anos: João Moreira e Rodriguinho, utilizados no segundo tempo, e Talles Costa, que foi titular. O time teve outros jogadores que saíram da base tricolor, como Pablo Maia, Igor Gomes, Welington e Luizão. Segundo o treinador, isso é um sintoma do projeto ao qual ele se dedica para recuperar o São Paulo.

“Meu comprometimento com o clube é tentar resgatar um pouco do que a gente conhece do São Paulo: trabalhar para diminuir dívida, diminuir folha salarial a longo prazo, lançar muitos jogadores. Aí também tem que ter paciência para sanar as dificuldades todas. Nós não vamos conseguir ter os nomes que as pessoas esperam. No meu time, o time que eu trabalhei por 25 anos, meu comprometimento é esse”, explicou.

Na expectativa de contar com a volta de alguns jogadores ao longo da semana, Ceni terá os próximos dias para pensar na melhor maneira de enfrentar o Palmeiras na quinta-feira. Os dois times fazem um clássico pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Allianz Arena, após vitória por 1 a 0 para os são-paulinos no Morumbi.