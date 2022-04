Ceni celebra desempenho do São Paulo na altitude: Entregaram tudo em campo

A vitória por 3 a 1 do São Paulo sobre o Jorge Wilstermann nesta quinta-feira deixou o técnico Rogério Ceni bastante satisfeito. Em coletiva de imprensa após a partida, ele elogiou o desempenho dos jogadores na altitude de Cochabamba e celebrou o terceiro triunfo em três jogos na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

“Nós fomos muito bem e estamos voltando para o Brasil com nove pontos e muito perto da classificação. O que me deixa feliz é que os jogadores entregaram tudo no campo. De maneira geral, jogaram bem. Estou contente com o resultado, creio que jogamos melhor, com o resultado que merecíamos”, afirmou o treinador.

O lateral Igor Vinícius, que participou da coletiva ao lado do treinador, explicou que tal entrega foi possível porque os jogadores não sentiram tanto o efeito da altitude. Segundo o jogador, os momentos de dificuldades vividos pelo time foram mais táticos e técnicos do que físicos.

“A altitude influencia um pouco. Aqui na cidade de Cochabamba, para nós brasileiros que não estamos acostumados, a altitude dessa vez não surtiu tanto efeito, nosso time sentiu mais a parte com a bola. Acho que foi isso, a altitude influenciou pouco, jogamos bem e saímos com os três pontos.

Agora em primeiro lugar isolado do Grupo D da Sul-Americana, com nove pontos contra quatro do vice-líder Everton-URU, o São Paulo se prepara para enfrentar o Santos em clássico marcado para a próxima segunda-feira, no Morumbi, em partida na qual Rogério Ceni não estará no gramado para cumprir suspensão.