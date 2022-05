Esporte Ceni aposta no fôlego do São Paulo para vencer o Fortaleza no Ceará

Os jogadores titulares do São Paulo não entram em campo desde segunda-feira, quando venceram, por 2 a 1, o Santos, no Morumbi. E é neste fôlego que o técnico Rogério Ceni confia para que o time obtenha importante vitória às 19 horas de domingo, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

O adversário atuou com sua equipe principal na quinta-feira, em casa, pela Copa Libertadores, diante do River Plate, e obteve um empate por 1 a 1.

Ceni, que utilizou os reservas no empate sem gols com o Everton, no Chile, pela Sul-Americana, orientou um treinamento com os titulares nesta sexta-feira pela manhã, no CT da Barra Funda. Foram feitas atividades nas quais foram aprimoradas os contra-ataques e troca de passes em curto espaço.

No final do treino, Ceni orientou um coletivo, com a presença de atletas jovens de Cotia, quando o objetivo maior foi fazer ajustes táticos na equipe. Finalizações também foram exercitadas.

Em recuperação de um trauma no pé esquerdo, Nikão foi ao gramado para exercícios com a fisioterapia. O goleiro Volpi (dores no ombro direito) e o meia Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito) continuam em tratamento.

Um dia provável para a partida no ceará poderá formar com: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri.

30 ANOS

O São Paulo revelou a nova segunda camisa, que homenageia o primeiro título da Copa Libertadores, conquistado há 30 anos, diante do New’s Old Boyd, da Argentina. O valor de cada unidade é de R$ 299,99.