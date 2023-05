Celtics vencem 76ers na Filadélfia e obtém virada na série dos playoffs da NBA

Em um jogo bastante equilibrado, o Boston Celtics bateu o Philadelphia 76ers por 114 a 102 na madrugada desta sexta-feira, e obteve a virada na série dos playoffs da NBA, num duelo em que Jayson Tatum liderou a equipe para buscar o triunfo fora de casa. Neste terceiro jogo decisivo pela semifinal da Conferência Leste, o placar agora é de 2 a 1 para os Celtics.

Neutralizar a mão certeira de James Harden foi um dos segredos para a franquia de Boston conseguir o triunfo na quadra do adversário, segundo Joe Mazzula, treinador do elenco. Satisfeito com o desempenho, ele festejou o resultado e comentou a estratégia usada.

“Estamos tentando trabalhar e colocar em quadra o máximo do nosso potencial. Os jogadores se dedicaram para neutralizar os pontos fortes do adversário e tirar o (James) Harden da linha de lance livre foi um desses detalhes”, afirmou o comandante.

Antes do confronto, porém, houve um momento solene para a entrega do troféu MVP da temporada 2022/2023 a Joel Embiid. Na celebração, o jogador camaronês chamou o filho Arthur e fez um discurso emocionado. O menino foi ao encontro do pai trajando uma camisa com a inscrição “Meu pai é MVP.”

“Honestamente, ele é a principal razão pela qual estou realmente aqui. Ser pai mudou toda a minha vida. Eu só queria dar a ele um bom exemplo”, disse o jogador que foi bastante aplaudido pelos torcedores que lotaram o ginásio.

No entanto, os Celtics entraram em quadra muito mais ligados e, com um bom aproveitamento de Tatum nas cestas de três pontos, os visitantes conseguiram uma vantagem de dez pontos no início. A partir daí, a liderança do placar esteve sempre controlada.

Ainda em recuperação de uma lesão no joelho, Embiid bem que tentou chamar a responsabilidade no terceiro quarto ao assinalar 12 pontos. No entanto, com a forte marcação do rival e a atuação apagada de Harden, ele não conseguiu levar o time a uma reação diante de seus torcedores.

O quarto confronto da série de playoffs entre as duas equipes acontece neste domingo, na Filadélfia, onde os Sixers tentam reencontrar o caminho das vitórias sobre o rival. Depois de vencer o primeiro jogo, a franquia acabou superada no segundo duelo por 119 a 115 e nesta sexta amargou o segundo revés.

Já pela Conferência Oeste, o Phoenix Suns contou com o apoio de sua torcida para bater o Denver Nuggets por 121 a 114 na madrugada desta sexta-feira e diminuir a diferença para o seu oponente nesta série de playoffs para 2 a 1. O quarto duelo acontece neste domingo, e o palco mais uma vez será a cidade de Phoenix.

Com 47 pontos, nove assistências e seis rebotes, Devin Booker foi o nome da partida. “Estou muito feliz. Dediquei muito da minha vida e me afastei da família quando era jovem para buscar estar nesses momentos. Fiz tudo o que sei em quadra. Realizei um sonho de criança”, comentou.

Inspirado em quadra, sua exibição chamou a atenção pelo nível de aproveitamento. Ele acertou 20 arremessos dos 25 que arriscou durante o confronto. Além disso, sua movimentação e a entrega na marcação ajudaram a sua equipe a vencer o o confronto.

Destaque dos Nuggets com 32 pontos, Jamal Murray lamentou o mau começo de sua equipe. No entanto, ao final do jogo, ele falou que o time voltou a dar mostras do seu verdadeiro potencial.

“Tivemos ótimas chances no final da partida e isso poderia ter deixado o placar mais equilibrado. Eles conseguiram uma boa vantagem porque estiveram mais concentrados ao longo de toda a partida”, comentou Murray.

Confira os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 102 x 114 Boston Celtics

Phoenix Suns 121 x 114 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Miami Heat x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors