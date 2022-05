Celtics reagem, vencem Miami fora e empatam final da Conferência Leste da NBA

O Boston Celtics fez valer o peso de sua camisa no segundo jogo das finais da Conferência Leste da NBA, já na madrugada desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. Mesmo fora de casa, derrotou o Miami Heat por 127 a 102 e empatou em 1 a 1 a série melhor de sete jogos que vale vaga na grande final do campeonato.

Para buscar essa igualdade, os Celtics contaram com o retorno de Marcus Smart. O melhor defensor da temporada regular brilhou em quadra e quase anotou um “triple-double”, com seus 24 pontos, 12 assistências e nove rebotes. Só não foi tão decisivo quanto Jayson Tatum, responsável por 27 pontos e o mesmo número de rebotes e assistências: cinco. Jaylen Brown contribuiu com 24 pontos e 8 rebotes.

Com o trio inspirado, os visitantes praticamente resolveram o jogo no primeiro tempo. Somente no quarto inicial, foram 11 pontos de vantagem. No período seguinte, o time abriu mais 14, somando 25 de frente sobre o melhor time da Conferência Leste na temporada regular. No segundo tempo, o Heat até tentou reagir, mas os Celtics souberam administrar a larga vantagem construída no início.

“Os caras têm orgulho e perceberam a oportunidade de ouro que perdemos no jogo 1 e pensaram que podiam fazer melhor. E realmente fizeram nesta noite”, comentou o técnico dos Celtics, Ime Udoka.

Pela equipe da casa, que sofreu a baixa de Kyle Lowry, Jimmy Butler fez a sua parte, com 29 pontos, seis rebotes e três assistências. Mas não brilhou como no jogo 1 da final. Gabe Vincent e Victor Oladipo, saindo do banco de reservas, contribuíram com 14 pontos cada. E Tyler Herro, mais discreto, anotou 11.

“Esse jogo conta como apenas um”, minimizou o técnico do Heat, Erik Spoelstra. “É o que jogadores experientes e o que o nosso vestiário e comissão técnica entendem sobre esse jogo. Não gostamos disso. Eles (Celtics) jogaram extremamente bem. Temos dois grandes times e só precisamos fazer alguns ajustes.”

Numa forte crescente desde as últimas rodadas da temporada regular, os Celtics vêm mostrando regularidade fora de casa nestes playoffs. Até agora, ganharam cinco de sete partidas longe dos seus domínios.

A série final do Leste agora se desloca para a cidade de Boston. Os Celtics vão sediar os dois próximos jogos, na noite de sábado e na segunda-feira.