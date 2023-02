Celtics e Bucks esquentam briga pela ponta na NBA e LeBron pode alcançar recorde

Boston Celtics e Milwaukee Bucks venceram mais uma na noite desta segunda-feira, ambos fora de casa, e esquentaram de vez a briga pela liderança da Conferência Leste da NBA. Em recuperação, o Golden State Warriors venceu diante da torcida e esboçou reação. A rodada desta terça, na madrugada, poderá ter recorde histórico de LeBron James.

Em Detroit, os Celtics derrotaram os Pistons por 111 a 99, deixando para trás tropeços e uma série de atuações irregulares. Sem poder contar com a parceria de Jaylen Brown, desfalque por problema físico, Jayson Tatum comandou o time e foi o cestinha do duelo, com 34 pontos.

“Contra um cara como ele, se você der qualquer oportunidade, ele vai aproveitar. Ele não acertou uma cesta de três pontos no primeiro tempo e aí ele acertou a primeira e foi difícil conter. Contra rivais assim, você não pode deixar jogar”, comentou Killian Hayes, defensor dos Pistons.

Ainda pelos Celtics, Derrick White anotou 23 e Robert Williams III obteve um “double-double” de 15 pontos e o mesmo número de rebotes. Pela equipe de Detroit, Bojan Bogdanovic foi o destaque, com 21 pontos.

Com o resultado, o time de Boston se aproximou das 40 vitórias na temporada regular. Soma agora 38 e 16 derrotas, a melhor campanha do campeonato até agora, mas apenas ligeiramente superior a do Milwaukee Bucks, que chegou ao retrospecto de 37 triunfos e 17 revezes.

Giannis Antetokounmpo liderou os visitantes com um “double-double” de 24 pontos e 13 rebotes, além de oito assistências, no triunfo sobre o Portland Trail Blazers por 127 a 108. Brook López contribuiu com 27 pontos e nove rebotes. Damian Lillard anotou 28 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota dos Trail Blazers.

Pela Conferência Oeste, o Golden State Warriors esboçou reação ao vencer a segunda seguida. Em casa, fez 141 a 114 no Oklahoma City Thunder, apesar da baixa de Stephen Curry. Klay Thompson comandou os anfitriões com 42 pontos. Jordan Poole registrou um “double-double” de 21 pontos e 12 assistências.

A sequência positiva devolveu os atuais campeões da NBA à briga por uma vaga direta nos playoffs. O time está em sétimo lugar, com 28 triunfos e 26 derrotas, na beira da zona de classificação sem precisar passar pelo play-in, a fase de repescagem. Já o Thunder é apenas o 12º colocado do Oeste, com 25/28.

RECORDE DE LEBRON

E será justamente o Thunder o adversário dos Los Angeles Lakers no jogo mais esperado da noite desta terça-feira. A partida começará à meia-noite, já na quarta-feira, e pode registrar o novo recorde de pontuação da história da NBA. O astro precisa anotar 36 pontos para se tornar o grande recordista.

No momento, LeBron soma 38.352 pontos, contra 38.387 da lenda Kareem Abdul-Jabbar, que estará na Crypto.com Arena para acompanhar o possível recorde do jogador dos Lakers – curiosamente o ex-jogador também brilhou pela equipe de Los Angeles, tanto como atleta quanto atuando na comissão técnica.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Washington Wizards 91 x 114 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 99 x 111 Boston Celtics

Brooklyn Nets 116 x 124 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 128 x 104 San Antonio Spurs

Houston Rockets 120 x 140 Sacramento Kings

Utah Jazz 111 x 124 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 141 x 114 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 108 x 127 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Orlando Magic x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder