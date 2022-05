Celtics derrotam Bucks com show de Tatum e forçam jogo 7 na semi dos playoffS

O duelo desta sexta-feira, entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks, no jogo 6 das semifinais da Conferência Leste da NBA, teve espaço para Jayson Tatum dar show por um lado e Giannis Antetokounmpo fazer seu espetáculo pelo outro. Só um deles, contudo, poderia ser o dono da noite, e foi Tatum quem levou a melhor, pois ajudou os Celtics a vencerem por 108 a 95 e forçarem a realização do jogo 7 para decidir que avança.

“Conversamos sobre isso depois do último jogo: deixamos escapar uma oportunidade, mas sabíamos que teríamos a chance de fazer uma história melhor”, comentou Ime Udoka, treinador dos Celtics, sobre o espírito de reação levado à quadra por seus jogadores.

Se os Bucks tivessem vencido, a história da série acabaria ali, no Fiserv Forum, e a franquia do Wisconsin já estaria pensando no duelo com o Miami Heat, que eliminou o Philadelphia 76ers na outra semifinal do Leste e apenas aguarda a definição de seu adversário na final da conferência.

Os Celtics conseguiram a vitória mesmo tendo que lidar com uma atuação monstruosa de Antetokounmpo, que perdeu a briga pelo prêmio de MVP para Nikola Jokic. Líder dos Bucks em quadra, o grego anotou um double-double de 44 pontos e 20 rebotes, além de ter contribuído com seis assistências.

Tatum, no entanto, foi mais decisivo. Autor de 46 pontos, nove rebotes e nove assistências, o camisa 0 da franquia de Boston brilhou principalmente no último quarto. Ele chamou a responsabilidade no momento em que os adversários estavam diminuindo a diferença e fez 15 pontos no período final.

Para o torcedor dos Celtics, certamente a atuação de Jayson Tatum evocou a lembrança de um jogo histórico protagonizado por LeBron James, com um desfecho triste para a franquia de Boston. Em 2012, LeBron, ainda no Miami Heat, fez 45 pontos em vitória sobre os Celtics, empatando a série e levando a decisão para o jogo 7, também vencido pelo Heat, que mais tarde se tornou o campeão.

Agora sentindo algo parecido ao que foi sentido pelo Heat, os Celtics sabem que será precisou muito esforço para vencer o jogo decisivo, marcado para domingo, no TD Garden.