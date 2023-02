Celtics arrasam Nets em casa e voltam a mostrar força após oscilações na NBA

Após um fim de janeiro irregular e quase irreconhecível na NBA, o Boston Celtics abriu fevereiro com uma vitória arrasadora, na noite desta quarta-feira. Em casa, o dono da melhor campanha da temporada regular aplicou 139 a 96 no Brooklyn Nets, quarto colocado da Conferência Leste. Pela mesma rodada, o Golden State Warriors voltou a tropeçar.

Forte candidato ao título da temporada, os Celtics não deram sossego aos Nets. Foram 30 pontos de vantagem somente no primeiro quarto. A diferença chegou a 49 pontos ao longo da partida, na qual Jayson Tatum e Jaylen Brown ofuscaram completamente Kyrie Irving. Tatum terminou o duelo com 31 pontos e nove rebotes. Brown contribuiu com 26 pontos.

O time de Boston contou com o retorno de Robert Williams III, recuperado de lesão. Ele foi o autor de 16 pontos e nove rebotes. “Eles estão com fome”, disse o jogador, referindo-se a Tatum e Brown. “Eles ainda estão chateados pela temporada passada.” Em 2022, os Celtics foram derrotados na final pelos Warriors.

Sem citar a decepção do ano passado, Tatum garantiu motivação para buscar a conquista que havia escapado na última final. “Eu me sinto ótimo. Meu corpo está muito melhor nesta época do ano, em comparação à temporada passada”, declarou a referência dos Celtics nos últimos anos.

A equipe de Boston ampliou a vantagem na liderança da Conferência Oeste, agora com 37 triunfos e 15 derrotas. Os Nets, apesar dos 20 pontos de Irving, ocupam o quarto posto, com 31 vitórias e 20 revezes.

Pela Conferência Oeste, os atuais campeões voltaram a decepcionar. Fora de casa, o Golden State Warriors foi superado pelo Minnesota Timberwolves por 119 a 114. O trio formado por D’Angelo Russell, Anthony Edwards e Naz Reid dominou o duelo com 29, 27 e 24 pontos, respectivamente. Pelos Warriors, Stephen Curry foi o destaque, com 29.

O tropeço custou caro ao time da Califórnia por ser em confronto direto na briga por uma vaga nos playoffs. Warriors e Timberwolves disputam a cada rodada a sexta posição da tabela do Oeste, que dá o última lugar direto nos playoffs.

Com o resultado, os atuais campeões da NBA caíram para o sétimo lugar, com 26 vitórias e 25 revezes, enquanto a equipe de Minnesota apresenta campanha ligeiramente superior: 28 triunfos e 26 derrotas.

JOGO ADIADO

O confronto entre Detroit Pistons e Washington Wizards, agendado para ser disputado na noite desta quarta foi adiado de última hora devido ao mau tempo nos arredores da cidade de Dallas. O time de Detroit não conseguiu deixar o local, onde jogou contra o Dallas Mavericks na segunda, devido a uma tempestade. E não pôde voltar para casa, onde enfrentaria os Wizards. A organização da NBA ainda não anunciou a nova data da partida.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers 105 x 94 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 112 x 122 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 139 x 96 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 109 x 119 Sacramento Kings

Houston Rockets 112 x 106 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 119 x 114 Golden State Warriors

Utah Jazz 131 x 128 Toronto Raptors

Phoenix Suns 100 x 132 Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Washington Wizards (adiado)

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Miami Heat

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers