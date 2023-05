Celtics arrasam 76ers na ‘estreia’ de Embiid como MVP da NBA

Nem mesmo o retorno de Joel Embiid, o novo MVP da NBA, foi o suficiente para conter o ímpeto do Boston Celtics na noite desta quarta-feira. Após a derrota no primeiro jogo da série melhor de sete jogos, os Celtics reagiram com uma contundente vitória sobre o Philadelphia 76ers por 121 a 87, diante dos seus torcedores.

O triunfo empatou o confronto, que vale vaga na final da Conferência Leste. Na abertura da série, os Sixers haviam surpreendido os Celtics, que ostentam status de forte candidato ao título depois da inesperada eliminação precoce do Milwaukee Bucks, no início dos playoffs – os Bucks apresentaram a melhor campanha na temporada regular, logo à frente da equipe de Boston.

O clima de revanche dos Celtics atropelou e ofuscou Embiid, desfalque dos Sixers nos últimos dois jogos, incluindo o primeiro contra o rival de Boston. Ainda com limitações no joelho, o camaronês naturalizado francês esteve longe do seu máximo e acabou sendo coadjuvante, um dia após ser eleito o melhor jogador da temporada.

“Eu me senti bem para jogar e senti que poderia ajudar o time. Claro que estou decepcionado pela derrota. Mas isso é um passo à frente no meu retorno”, comentou Embiid, autor de 15 pontos e três rebotes nos 26 minutos em que esteve em quadra.

Do outro lado, os Celtics foram liderados pela dupla formada por Jaylen Brown, responsável por 25 pontos, e Malcolm Brogdon, com 23. Derrick White e Marcus Smart anotaram 15 pontos cada, enquanto Jayson Tatum esteve abaixo do esperado. Ele registrou apenas sete pontos e sete rebotes em 19 minutos em quadra.

As duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, em Filadélfia, cidade que também receberá o quarto jogo da série, no domingo.

Nesta quinta-feira, apenas uma partida será disputada pelos playoffs da NBA. O Los Angeles Lakers vai visitar o Golden State Warriors no segundo jogo da série. Os Lakers venceram o jogo 1 desta série.