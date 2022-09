Celtic empata na Liga dos Campeões em jogo com ofensa à rainha; Milan vence

Torcedores do Celtic exibiram uma faixa com a frase “F***-** a coroa” nesta quarta-feira, durante o empate por 1 a 1 do time escocês com o Shakhtar Donetsk, em jogo válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões, disputado em Varsóvia, na Polônia. Uma manifestação do tipo já era esperada, pois parte da torcida do Celtic é conhecida pelo posicionamento contra a monarquia.

Horas antes, o caixão com o corpo da rainha Elizabeth II foi transportado ao Westminster Hall, onde ficará exposto até o funeral na próxima segunda-feira. Além da ofensa direta à família real, os torcedores exibiram uma segunda faixa na qual estava escrito: “Desculpe pela sua perda, Michael Fagan”. A frase é uma referência ao episódio em que Fagan, um decorador britânico, entrou no quarto da rainha, com ela lá dentro, após invadir o Palácio de Buckingham em 1982.

Em campo, os jogadores do Celtic entraram em campo usando braçadeiras pretas em homenagem à monarca, que morreu na última quinta-feira. O zero saiu do placar após Bondarenko, do Shakhtar, marcar um gol contra, aos dez minutos. Pouco depois, aos 29, Mykhaylo Mudryk deixou tudo igual, e a rede não voltou a ser balançada. A partida, com mando de campo do time ucraniano, foi disputada em Varsóvia por causa da invasão russa à Ucrânia.

MILAN VENCE

Depois de empatar por 1 a 1 com o RB Salzburg na primeira rodada da Liga dos Campeões, na Áustria, o Milan estreou em casa e conquistou a primeira vitória nesta quarta-feira. Recebeu o Dínamo de Zagreb no San Siro e venceu por 3 a 1, com gols marcados por Giroud, Saelemaekers e Pobega. O único gol do time croata foi marcado por Orsic.

O time comandado pelo técnico Stefano Pioli chegou ao jogo esperando dificuldades, até porque o Dínamo vinha de uma vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea na rodada de estreia. O primeiro tempo foi de poucas emoções e erros cometidos por ambos os lados, mas o Milan, que não sofreu lá atrás, saiu com o saldo positivo, pois abriu o placar aos 45 minutos, com um gol de pênalti marcado por Giroud.

Após demorar para balançar a rede na etapa inicial, o time italiano foi bem mais rápido durante o segundo tempo e precisou de apenas dois minutos de bola rolando para ampliar a vantagem no placar. No lance, Alexis Saelamaeker recebeu um lindo cruzamento efetuado por Rafael Leão e subiu alto para cabecear para a rede. Orsic chegou a diminuir aos 11 do segundo tempo, mas Pobega fez o terceiro do Milan aos 32, fechando o placar.