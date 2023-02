Celta de Vigo oficializa a volta do goleiro Diego Alves ao futebol espanhol

O experiente goleiro Diego Alves está de volta ao futebol espanhol após o fim do contrato com o Flamengo. O goleiro de 37 anos foi oficializado pelo Celta de Vigo nesta quarta-feira, para a vaga de Agustín Marchesín, que rompeu o tendão de Aquiles e para por oito meses.

Antes de ser repatriado pelo Flamengo, em 2017, Diego Alves havia disputado 11 temporadas na Espanha, cinco no Almería e outras seis no Valencia. Ele chega com moral ao Celta, mesmo há bastante tempo sem jogar após ser preterido no Flamengo, que efetivou Santos na posição.

“Diego Alves é o novo jogador do RC Celta. O goleiro ítalo-brasileiro chega à na equipe celeste após a lesão de Agustín Marchesín como agente livre após finalizar seu contrato com o Flamengo”< oficializou o Celta.

Em suas redes sociais, o clube deu as boas-vindas ao goleiro e fez questão de frisar sua passagem pela seleção brasileira. Também ressaltou a campanha internacional do novo camisa 1.

“O goleiro regressa para LaLiga, onde já jogou mais de 330 partidas (foram 125 no Almería e 178 no Valencia). Diego Alves foi da seleção do Brasil, com a qual disputo os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e uma Copa América, além de ser o recordista máximo de defesas de pênaltis no Campeonato Espanhol com 22 defesas.”