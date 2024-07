Ceará se reabilita em casa, vence e deixa o Ituano na vice-lanterna da Série B

Após quatro jogos sem vitória, o Ceará se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, em um dos três jogos que abriram a 13ª rodada, o time cearense venceu o Ituano, de virada, por 4 a 2, na Arena Castelão. Além de voltar a ficar próximo ao G-4, afundou o rival na vice-lanterna.

Com a vitória, o Ceará subiu momentaneamente para a 8ª colocação, com 19 pontos, e está há dois da zona de acesso. Sem Vagner Mancini, demitido nesta semana, o time foi dirigido pelo interino Anderson Batatais. Já o Ituano chegou ao sexto jogo sem vitória e amarga a vice-lanterna, com apenas oito pontos em 13 jogos disputados. A última vitória aconteceu na 8ª rodada, contra a Ponte Preta, por 2 a 0.

O primeiro tempo foi para lá de movimentado na Arena Castelão. O Ituano logo abriu o placar, mas depois não conseguiu segurar a virada. Aos seis minutos, Léo Oliveira serviu Vinícius Paiva na área, que saiu cara a cara com o goleiro, tocando na saída de Richard que nada pode fazer. No primeiro momento, o assistente marcou impedimento, mas após informação do VAR, o gol foi confirmado.

Aos poucos, o Ceará foi se organizando e conseguiu empatar aos 20 minutos. Aylon lançou Saulo Mineiro, que dominou e bateu cruzado, no cantinho esquerdo do gol defendido por Jefferson Paulino. O gol de empate também saiu dos pés do camisa 73.

Aos 29 minutos, Lucas Mugni cruzou na área e Saulo Mineiro apareceu no meio da área para de cabeça, mandar para o fundo da rede. O terceiro gol saiu aos 38, quando Lourenço aproveitou a liberdade e disparou uma verdadeira bomba da intermediária e marcou um golaço, mandando a bola rente ao travessão.

O segundo tempo começou em uma intensidade menor, mas aos poucos voltou a ficar movimentado e as duas equipes voltaram a marcar. Aos 26 minutos, Saulo Mineiro fez seu hat-trick na partida. Ele recebeu na área, dominou e bateu no alto. Assim como já tinha acontecido no duelo, o assistente marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol momentos depois.

Aos 32, o Ituano descontou e fechou o placar em 4 a 2. Depois de um cruzamento rasteiro na área, Kauan Richard chegou completando de joelho, mas no primeiro momento Richard tentou defender, dando rebote na cabeça do lateral que escorou para o gol. Nos minutos finais, as emoções seguiram, mas o placar não mudou.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, dia 5 de julho, o Ceará recebe o Santos, na Arena Castelão, às 19h. Já o Ituano joga no domingo, dia 7, quando encara o Botafogo-SP, em um duelo paulista, no estádio Novelli Júnior, às 16h.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 4 X 2 ITUANO

CEARÁ – Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Ramon Menezes, David Ricardo (Jean Irmer) e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço (Guilherme Castilho) e Lucas Mugni (Guilherme Castilho); Aylon (Yago Lincoln), Saulo Mineiro e Erick Pulgar. Técnico: Anderson Batatais (interino).

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Lucas Dias), Claudinho, Marcel e Kauan Richard; Rodrigo (Bruno Xavier), Miquéias e José Aldo (Gabriel Falcão); Vinicius Paiva (Zé Eduardo), Salatiel e Leozinho (Bruno Alves). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Vinicius Paiva, aos 6, Saulo Mineiro, aos 20 e aos 29, e Lourenço, aos 38 minutos do primeiro tempo. Saulo Mineiro, aos 26, e Kauan Richard, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Richard (Ceará); Claudinho e Léo Oliveira (Ituano).

ÁRBITRO – Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).