Esporte Ceará e Avaí se enfrentam no Castelão para confirmar reação no Brasileiro

Depois de celebrarem vitórias no final de semana, Ceará e Avaí querem consolidar a reação em confronto que abre a 18.ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em condições semelhantes.

Os dois times se deram bem contra os paulistas no fim de semana atuando em casa, na condição de mandantes. O Ceará fez 3 a 1 no Corinthians e alcançou o 14.º lugar, com 21 pontos. Esta é a mesma pontuação do Avaí, que ocupa a 12.ª posição após superar o Santos, por 1 a 0. O time catarinense leva vantagem no número de vitórias: 6 a 4.

No Ceará, o técnico Marquinhos Santos terá alguns desfalques. O atacante Cleber está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Victor Luís, com edema na coxa, e o meia Erick, que se recupera de cirurgia no ombro, seguem de fora. No entanto, Marquinhos Santos poderá contar com o atacante Iury Castilho, que estava suspenso.

Os contratados Diego Rigonato e Jhon Vásquez já estão regularizados e à disposição do treinador. Marquinhos Santos comemorou a vitória diante do Corinthians e destacou a evolução do grupo. “Esta vitória nos traz motivação e ainda mais equilíbrio. A gente tem visto uma evolução do Ceará. Esse grupo pretende chegar longe e tem trabalhado para isso. Os jogadores têm se dedicado muito no dia a dia”, destacou.

O técnico Eduardo Barroca tem vários problemas para escalar o Avaí. O lateral Bruno Cortez e o meia Raniele estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Bruno Silva também está fora por um desconforto no joelho. Barroca deve promover a estreia de Natanael, além das entradas de Lucas Ventura e Jean Cléber. Além disso, Arthur, Matheus Galdezani, Morato e

Muriqui seguem no departamento médico.

Apesar de tantos desfalques, Barroca reafirmou a sua confiança no elenco. “Não lamento ausências, tenho muita confiança nos jogadores. O campeonato tem 38 rodadas e isso vai acontecer. Gostaria de jogar sempre com todos à disposição, mas não é possível. Trabalho para dar condição de igualdade nos treinamentos. Não tenho dúvida que quem entrar vai se sair bem”, projetou.