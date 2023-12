CCPA de Americana recebe evento de capoeira neste sábado

Acontece neste sábado (9) o 21º Intercambio Social Metropolitano Capoeira Moriá Brasil. O evento será realizado no CCPA Centro de Capacitação Profissional do Adolescente, em Americana, a partir das 14h. Além das tradicionais rodas, o dia contará com batismo, troca de cordões e workshop.

Evento será realizado na tarde deste sábado, em Americana – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A expectativa é de um público entre 150 e 200 pessoas. A organização é do Projeto ABC (Aprendendo e Brincando em Comunidade), que realiza aulas de capoeira para crianças com apoio do Grupo Moriá Brasil. Entre os responsáveis estão Adeíldo dos Santos, o Mestre Tobogã, e Carlos Roberto Cerqueira, o Mestre Bizuca.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Esse intercâmbio é uma socialização das crianças dentro do projeto. Acontece também nesse dia o batismo e a troca de corda dessas crianças. Temos estados convidados para participar, um deles é o Paraná, com presença confirmada do Mestre Côco e Goiás, com presença do Mestre Ventania”, explicou Mestre Tobogã.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O evento terá início às 14h com a realização de workshop e roda de boas vindas. Posteriormente, às 14h30, haverá uma roda de professor a mestre, com batismo e troca de corda.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.