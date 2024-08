Esporte CBV celebra as medalhas do vôlei na Olimpíada de Paris e ‘dá a largada’ para Los Angeles-2028

O Brasil terminou os últimos dias dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com ouro no vôlei de praia e bronze com a seleção feminina e o saldo positivo acabou celebrado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A entidade mostrou-se satisfeita e anunciou que já iniciou o ciclo para Los Angeles-2028.

O voleibol nacional foi representado por quatro duplas no vôlei de praia e viu Ana Patrícia e Duda confirmarem o favoritismo ao conquistarem o ouro na Arena da Torre Eiffel. Já a seleção feminina de quadra fez uma grande apresentação para desbancar a Turquia na disputa do bronze.

“Tivemos um ciclo olímpico atípico, mais curto (três anos). Estamos muito felizes com as duas medalhas. O ouro de Duda e Ana Patrícia, duas das melhores jogadoras do mundo, coroa o talento do voleibol de praia brasileiro, e o trabalho realizado pelas duplas e suas comissões técnicas com o time do Leandro Brachola, supervisor técnico da CBV”, comemorou Radamés Lattari, presidente da CBV.

“Além do Brasil, apenas os Estados Unidos chegaram à fase eliminatória com duas duplas de cada gênero. Na disputa feminina de vôlei, temos um grupo de equipes muito niveladas. Claro que sempre entramos nas competições pensando no ouro, mas é muito importante ter o Brasil no pódio olímpico. Agora vamos analisar o que funcionou e o que eventualmente precisa ser ajustado. Para a CBV, Los Angeles 2028 já começou”, disse o dirigente.

Neste novo ciclo, o Brasil deve repetir a preparação realizada para Paris-2024, que incluiu a utilização do Centro de Treinamento do Voleibol Enel Saquarema. Na França, houve uma parceria para a utilização de um CT na região de La Moselle, que também deve ser utilizado visando os Jogos norte-americanos.

“Enquanto nossos atletas competiam em Paris, o Centro de Saquarema recebia duplas de vôlei de praia de base e a seleção feminina sub-19 para treinamentos específicos”, revelou Radamés Lattari, já visando Los Angeles-2028 e Brisbane-2032.

“Renovamos a parceria com La Moselle e teremos o CT europeu até o fim de 2028. Este ano, retomamos o projeto da seleção de novos masculina, que realizou uma temporada de treinamentos na França e disputou uma competição na Coreia. Nos últimos dois anos, desenvolvemos projetos específicos para a base, como as clínicas de fundamentos para levantadores e líberos, e o “Mentalidade Vencedora”, com palestras realizadas por medalhistas olímpicos. O olhar sobre a base é constante. Queremos que nossos jovens talentos se desenvolvam tecnicamente, mas também mentalmente”, explicou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.