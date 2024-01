CBT anuncia Luiz Peniza como novo capitão da seleção brasileira de tênis feminino

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou, nesta quinta-feira, Luiz Peniza como o novo capitão da equipe feminina do Brasil. Auxiliar técnico desde 2018, ele agora vai encarar sua primeira competição no novo posto no classificatório para as finais da Billie Jean King Cup.

O adversário e as datas dos confrontos já estão definidos. A equipe brasileira enfrenta a Alemanha nos dias 12 e 13 de abril. O local ainda não foi anunciado, mas é certo que as partidas vão acontecer em solo brasileiro.

“Fiquei muito feliz em receber esse convite para ser o capitão do Time Brasil BRB na Billie Jean King Cup. Gostaria de agradecer a confiança do presidente Rafael Westrupp, bem como de todos os colegas da CBT”, afirmou Peniza.

Satisfeito com a nomeação, ele falou que pretende usar todo o seu conhecimento para poder ajudar a seleção brasileira na disputa da Billie Jean King Cup.

“Minha experiência de quatro anos como auxiliar técnico da equipe feminina, e todo o processo de desenvolvimento como treinador, contribuirão para a responsabilidade que esse cargo exige.Estou extremamente animado em iniciar os trabalhos e buscar a classificação para a final”, comentou.

Natural de Santana de Livramento, Peniza iniciou sua carreira no Clube Campestre da cidade da Fronteira. Formado em educação física, passou a se dedicar ao esporte atuando como técnico do Instituto Gaúcho de Tênis (IGT).

O novo capitão foi treinador de Rafael Matos no Aberto da Austrália em 2023 no ano que seu pupilo conquistou o torneio de duplas mistas ao lado de Luisa Stefani.

Atrás de uma vaga inédita para as finais do torneio, o presidente da CBT, Rafael Westrupp aposta em um progresso da equipe para as próximas temporadas. “Estamos em um constante processo de evolução e acreditamos que era o momento de mudar o comando em busca de algo inédito dentro desta importante competição”, afirmou o dirigente.

Além de Luiz Peniza como novo capitão, a comissão técnica passará a contar com a participação de Rafael Pacciaroni, atual treinador da tenista Beatriz Haddad Maia. Ele assume na condição de auxiliar técnico.