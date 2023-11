CBF vai entrar com ação contra Textor e Felipe Neto por acusações de corrupção

O jogo entre Botafogo e Palmeiras, realizado nesta quarta-feira, continua rendendo mesmo após o apito final. Se de um lado os paulistas estão felizes com a virada, do outro os cariocas estão revoltados. O pronunciamento de John Textor, dono da SAF da equipe alvinegra, em que acusa a CBF de ser corrupta, terá resposta por parte da entidade que organiza o futebol brasileiro. O dirigente americano será acionado judicialmente por chamar a entidade de ‘corrupta’.

O que mais deixou Textor irritado foi a expulsão de Adryelson, decisiva para o resultado, em sua visão, por parte do árbitro catarinense Bráulio da Silva Machado. Ao final da partida, sacramentada a virada palmeirense, o empresário reuniu seus jogadores no meio de campo e proibiu entrevistas. Então, para o canal Premiere, Textor desabafou.

John Textor afirmou que existe corrupção no Campeonato Brasileiro – Foto: Vítor Silva / Botafogo

“Todo mundo viu. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro, não é para um cartão vermelho. Ele mudou o jogo. Isso é uma p… Corrupção, isso é um assalto”, detonou o dirigente. “Esse campeonato se tornou uma piada”, continuou na bronca, afirmando que é o quinto jogo seguido com o Botafogo prejudicado em seu estádio.

Por causa dos tantos erros contra sua equipe, o dirigente disse que irá pedir ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que demita Wilson Seneme, o chefe da arbitragem. “Ninguém merece isso. O Palmeiras não quer ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. Isso é corrupção”, repetiu. “Vou pedir ao Ednaldo (presidente da CBF) para que ele (Seneme) peça demissão. Pode me dar cartão vermelho, é meu estádio, eu ainda estarei aqui”, disparou.

Por conta das acusações, a CBF decidiu agir. Além de divulgar o áudio da conversa do VAR Bráulio da Silva Machado, em que explica a situação envolvendo Adryelson, a organização também optou por entrar na Justiça contra a acusação de corrupção por parte de Textor. A informação foi publicada pelo portal UOL e confirmada pela reportagem do Estadão.

Em conversa com o Estadão, a assessoria da CBF afirmou que não há mais notícias envolvendo corrupção na entidade há dois anos. Os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Uefa, Aleksander Ceferin virão ao país nesta sexta-feira para nomear Ednaldo Rodrigues como membro permanente do Conselho da Fifa. Este gesto seria em virtude da transparência e do estreitamento de relações depois de escândalos envolvendo dirigentes anteriores, como José Maria Marin, Marco Polo del Nero e Rogério Caboclo.

“A reaproximação do mundo do futebol com a CBF é resultado da confiança e do respeito ao trabalho realizado pela atual gestão, sempre com foco na transparência, lisura e conexão com as importantes causas pertinentes ao mundo e fundamentais para a construção de uma sociedade que respeite o próximo”, disse a CBF em comunicado oficial.

Ainda para o Estadão, a assessoria da CBF disse que as pessoas são livres para concordar e discordar das decisões dos árbitros, mas que chamar a entidade de corrupta é algo que precisa ser provado. O departamento jurídico já entrou com as providências.

Além de Textor, o influencer Felipe Neto também será processado na esfera criminal. Em suas redes sociais, o botafoguense realizou diversos posts em que ataca a CBF, chamando-a de corrupta em razão também de não concordar com as decisões de Bráulio da Silva Machado dentro de campo.

Textor terá seu primeiro processo criminal aberto, enquanto Neto já possui ao menos três. Procurada pela reportagem, a assessoria do Botafogo disse que o clube ainda não havia sido notificado até o fechamento deste texto. A reportagem busca contato com Felipe Neto.