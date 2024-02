CBF presta homenagem a Pelé e denomina final entre Palmeiras e São Paulo como Supercopa Rei

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem cumprindo sua promessa de reverenciar em todas as suas competições o ídolo Pelé, morte no fim de 2022. Nesta quarta-feira, a entidade anunciou que a primeira decisão importante do ano, entre Palmeiras e São Paulo, domingo, no Mineirão, mudou sua nomenclatura e se chamará Supercopa Rei, em homenagem ao eterno camisa 10.

O jogo ocorre às 16h de domingo, entre o Palmeiras, atual campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, que ergueu a inédita taça da Copa do Brasil. Para que as duas torcidas estejam presentes, o jogo foi marcado para o Mineirão, em Belo Horizonte. E terá diversos tribunos a Pelé.

“O Pelé merece todas as homenagens. O seu legado será sempre reverenciado pela CBF. A Supercopa Rei é uma maneira de dar ainda mais importância para a competição, que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro e já caiu no gosto nosso torcedor”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“A ideia de chamar a competição de Supercopa Rei está dentro do contexto de suma importância para a CBF, que é preservar a memória do futebol brasileiro, fazer com que as novas gerações não percam a referência dos grandes ídolos do futebol, neste caso, a maior referência de todos os tempos. Esse jogo é mais uma maneira que, nós súditos, temos de homenagear eternamente o Rei do futebol”, disse o diretor de marketing da CBF, Lênin Franco.

O Palmeiras busca seu segundo título seguido da Supercopa ao ganhar do Flamengo em grande decisão em 2023, na qual fez 4 a 3 nos cariocas no Mané Garrincha, em Brasília. Já o São Paulo tenta seu primeiro troféu sob a direção de Thiago Carpini, que assumiu o lugar de Dorival Júnior e vem se destacando, com três vitórias e um empate em quatro partidas na temporada.