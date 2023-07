Esporte CBF muda data de Corinthians x América-MG pela Copa do Brasil e altera tabela do Brasileirão

A CBF mudou a data da partida entre Corinthians e América-MG, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com a alteração, o jogo foi remarcado para um sábado, dia 15, no mesmo local, a Neo Química Arena, em São Paulo. A mudança afetará os duelos envolvendo os dois times na 15ª rodada do Brasileirão.

Inicialmente, o Corinthians enfrentaria o time mineiro no dia 12, quarta-feira da semana que vem – o jogo de ida entre os dois times será nesta quarta, dia 5. O problema é que tanto a equipe paulista quanto a mineira disputarão no dia 11 a partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

O Corinthians enfrentará o Universitário em casa, após ter sido eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores. O América, por sua vez, visitará o Colo-Colo no Chile, depois de não conseguir avançar diretamente às oitavas de final na Sul-Americana.

Na prática, Corinthians e América teriam jogos em dois dias seguidos, o que não é permitido pelas regras da CBF. A entidade exige intervalo mínimo de 66 horas entre o fim de um jogo e o início do segundo, de forma a preservar a saúde dos jogadores.

Assim, a CBF decidiu adiar a partida de volta entre Corinthians e América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil para o dia 15. A decisão acarretará mudanças também na tabela do Brasileirão, uma vez que ambos os times já tinham partidas agendadas justamente no sábado.

A entidade ainda não definiu quando as partidas Corinthians x Grêmio e América-MG x Vasco, ambas pelo Campeonato Brasileiro, serão disputadas.