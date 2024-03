CBF divulga tabela do Brasileirão sem paralisação durante a Copa América

A CBF divulgou, nesta quinta-feira, as datas base do Brasileirão 2024, com a rodada de abertura prevista para os dias 13, 14 e 15 de abril. Sem ceder ao pedido feito por um grupo de clubes, a entidade decidiu não paralisar o campeonato durante a Copa América, que será disputada de 20 de junho a 14 de julho, período no qual times serão obrigados a liberar jogadores para seleções nacionais participantes do torneio, por se tratar de uma Data Fifa.

O Campeonato Brasileiro tem sete rodadas – da 12ª à 18ª – em datas dentro da janela de duração da competição continental. Os jogadores convocados, contudo, devem perder mais do que esses jogos, em razão do período de preparação com suas seleções. Na última Data Fifa, em novembro do ano passado, a elite do futebol brasileiro teve 29 jogadores chamados por seus países.

Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco enviaram um ofício à CBF para pedir a paralisação do campeonato nacional durante a Copa América, mas não foram atendidos. Os clubes queriam a inversão desses jogos do Brasileirão com as disputas das oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, com as finais desta competição sendo disputadas apenas em 11 e 15 de dezembro, no término do calendário nacional.

Em nota oficial, publicada nesta quarta-feira, a CBF listou motivos para não ter aceitado a proposta, como um possível conflito de datas entre a final da Copa do Brasil e o Mundial de Clubes, além do intervalo de quatro meses que haveria entre as quartas e as semifinais da Copa do Brasil. “O que gera profunda perda de interesse dos espectadores, desvalorizando a competição e podendo causar prejuízos aos clubes, patrocinadores e detentores de direitos”, diz o texto.

A entidade também alega que a proposta de alteração do calendário foi enviada após o início de campeonatos estaduais e muito perto do começo da atual edição da Copa do Brasil, o que poderia gerar “ajustes desiguais”. Também destaca que a “as fases de oitavas e quartas de final ocorreriam exatamente durante a Copa América 2024, ficando os clubes igualmente desfalcados, mas em campeonato de fases eliminatórias e com alta premiação financeira”.

Veja a tabela base do Brasileirão 2024:

1ª – rodada

Internacional x Bahia

Cruzeiro x Botafogo

Vitória x Palmeiras

Fluminense x Red Bull Bragantino

Vasco x Grêmio

Corinthians x Atlético-MG

São Paulo x Fortaleza

Athletico-PR x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Criciúma x Juventude