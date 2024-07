CBF define o árbitro que vai apitar o jogo entre Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil

A CBF definiu, nesta segunda-feira, o juiz que vai apitar a partida entre Corinthians e Grêmio, marcada para a quarta-feira, em confronto válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O carioca Marcelo de Lima Henrique, de 52 anos, vai ser o responsável por comandar o confronto em São Paulo.

O último encontro entre as duas equipes foi marcado por muita pressão em torno da arbitragem. Os dois times se enfrentaram pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Grêmio reclamou de um pênalti assinalado em favor do Corinthians. No lance, o juiz novato Alex Gomes Stefano deu falta na área de Kannemann em Ángel Romero. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Já em relação à partida pelo torneio eliminatório, o técnico Ramón Diaz já iniciou, nesta segunda-feira, a preparação da equipe visando o confronto com o rival gaúcho. O elenco, que dormiu no Centro de Treinamento, foi submetido a um trabalho transição ofensiva e defensiva comandado pelo treinador argentino. Querendo fazer valer o mando de campo, já que o confronto com os gaúchos acontece na Neo Química, a ideia é apostar em uma formação com três atacantes.

Díaz promoveu uma atividade de enfrentamento entre os atletas e utilizou ainda jogadores da base do clube para integrar os trabalhos. Já os jogadores que participaram por mais de 45 minutos do duelo com o atlético fizeram um treino regenerativo.

A definição da equipe que vai a campo acontece após os trabalhos de terça-feira. Ramón Díaz deve fazer ajustes principalmente na parte ofensiva e acertar também o sistema de marcação para evitar os contra-ataques do adversário.