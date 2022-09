CBF confirma próximos amistosos da seleção brasileira na França

Os adversários, anunciados no mês passado, serão Tunísia e Gana, últimos adversários do Brasil antes da divulgação da lista oficial da Copa

Serão os últimos testes do técnico Tite antes da definição da lista final de convocados - Foto: Lucas Figueiredo - CBF

A CBF confirmou nesta sexta-feira que os dois próximos amistosos da seleção brasileira serão disputados na França. Os adversários, anunciados no mês passado, serão Tunísia e Gana. Serão os últimos testes do técnico Tite antes da definição da lista final de convocados para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

O primeiro jogo será contra a seleção de Gana. Está marcado para o dia 23 de setembro (sexta-feira) e será disputado na cidade de Le Havre, no Stade Oceane, sede de sete partidas no último Mundial Feminino, em 2019.

Quatro dias depois (terça), os brasileiros enfrentarão os tunisianos na capital francesa, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain. As duas partidas serão realizadas no mesmo horário: 20h30 do horário local, equivalente às 15h30, pelo horário de Brasília.

De acordo com a CBF, a preparação para o primeiro jogo acontecerá na própria cidade de Le Havre, com treinos marcados para os dias 19, 20, 21 e 22. Depois do primeiro amistoso, a delegação brasileira treinará já em Paris para o segundo confronto desta Data Fifa.

ÚLTIMOS AMISTOSOS

A CBF também confirmou nesta sexta que estes amistosos serão os últimos também antes do início da Copa, no dia 20 de novembro. Nas últimas semanas, houve especulação de que o Brasil poderia fazer outro amistoso após a convocação, marcada para o dia 9, às 11 horas, na sede da entidade.