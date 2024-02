CBF confirma 1ª convocação de Dorival na seleção brasileira na sexta-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira que o técnico Dorival Júnior fará sua primeira convocação da seleção brasileira na sexta-feira, dia 1º de março, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O treinador fará sua estreia no comando da equipe no fim do mesmo mês.

A convocação está marcada para as 13 horas e será transmitida pela CBF TV. Dorival vai anunciar sua lista de jogadores para os amistosos com Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março. As partidas serão disputadas no estádio de Wembley, em Londres, e no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na capital espanhola.

As partidas serão quase uma preparação para a Copa América, primeira competição oficial da seleção com Dorival no comando. O torneio será disputado entre junho e julho. A missão seguinte será as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, que serão retomadas em setembro.

Na terça, em entrevista à própria assessoria da CBF, Dorival afirmou que trabalha com uma lista de até 55 jogadores em observação. Deste grupo, sairão os 23 que serão anunciados na sexta-feira.

“Temos uma relação com 50, 55 nomes de possíveis convocados, todos esses jogadores estão sendo observados, tanto nos campeonatos em andamento no Brasil como em jogos importantes fora do país”, comentou o treinador, admitindo certa ansiedade para o anúncio de sua primeira lista.

“Não existe profissional em área nenhuma que não tenha uma ansiedade natural para uma tomada de decisão, a partir de uma nova situação, uma nova condição em seu trabalho. Talvez o nosso maior desafio aqui seja criar uma readaptação ou adaptação, e ela precisa ser rápida para que encontremos aquilo dentro do que imaginamos: a melhor equipe possível para esses dois amistosos iniciais (contra Inglaterra e Espanha). Vamos tentar fazer o nosso melhor e já passar de início uma boa impressão para o nosso torcedor”, afirmou.