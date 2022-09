CBF autoriza retorno de até 22 crianças acompanhando entrada dos times no campo

Sempre fez parte da história do futebol os mascotes mirins entrando no gramado de mãos dadas ou mesmo no colo de seus ídolos. Mas, desde 2020, por medidas de proteção por causa da epidemia de covid-19, as crianças estavam impedidas de acompanhar os jogadores ao gramado. Na quarta-feira à noite, a CBF anunciou que até 22 torcedores mirins estão liberados para acompanhar os determinados times ao campo de jogo.

“Os ‘mascotinhos’ estão de volta! Nesta quarta-feira (31), a CBF autorizou o retorno das crianças no protocolo de entrada das equipes ainda nesta temporada do futebol brasileiro. A decisão busca retomar uma tradição no país, que marcou gerações e ajudou a fomentar a paixão pelo futebol em tantos jovens”, anunciou a entidade.

De acordo com a nova versão da Diretriz Técnica Operacional da CBF, os clubes precisarão cumprir algumas regras. Serão, no máximo, 22 crianças com pelo menos cinco anos de idade e com o uso obrigatório de máscara de proteção sem marca comercial aparente. Cada jogador poderá levar dois mascotes. Antes, o número de crianças era ilimitado e, em jogos decisivos, eles chegavam a fazer enorme corredor para a passagem dos ídolos.

Muitos jogadores aproveitavam o momento da entrada a campo para apresentar seus bebês à torcida. Devidamente uniformizados, iam ao gramado no colo de seus pais. Isso ainda está proibido pela CBF, em norma de proteção aos minúsculos filhos torcedores para evitar possíveis acidentes.

Os clubes terão, agora, de fazer uma devida seleção sobre quais crianças serão escolhidas para a entrada no gramado para evitar mágoa e frustração, pois muitas gostariam de tal honraria. Até os mascotes mirins terão de passar por um momento de “credenciamento” por causa da alta demanda. Mas a volta promete alegrar a entrada dos ídolos ao gramado.