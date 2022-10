CBF atende pedido da Globo e muda horário de Palmeiras x Fortaleza

A CBF oficializou nesta sexta-feira a mudança do horário do jogo entre Palmeiras e Fortaleza pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que pode confirmar o 11º título da equipe alviverde, estava agendado para quarta-feira, dia 2 de novembro, às 16h. O horário incomum se devia ao feriado do Dia de Finados. Para atender uma solicitação da Globo, detentora dos direitos de transmissão, a entidade adiou o confronto para 21h30 do mesmo dia.

A alteração gerou revolta dos torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Na publicação em que o clube confirma a mudança, diversos palmeirenses estão reclamando. O clube alviverde afirma que o torcedor que tiver adquirido o ingresso e não puder comparecer tem até 24h antes da partida para cancelá-lo.

Por causa do feriado, o horário das 16h era visto como ideal pelo clube e seus torcedores, podendo haver uma festa estendida pelo título nacional. Agora, o jogo tem previsão de término para 23h30, o que dificultará as comemorações.

A princípio, o jogo entre América-MG e Internacional também havia sido remanejado para 21h30. Porém, a partida voltou para as 16h. Se mantida a decisão, o Palmeiras poderá entrar em campo como campeão se o time colorado não ganhar dos mineiros mais cedo.

Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras estão cobrando alguma atitude da diretoria para reverter a decisão. Os palmeirenses apontam falta de força política do clube junto à CBF e até mesmo com a Globo.