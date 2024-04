CBF anuncia site de apostas como o novo patrocinador do Campeonato Brasileiro

A CBF anunciou, nesta sexta-feira, o site de apostas Betano como patrocinadora da Série A do Campeonato Brasileiro. A divulgação foi feita durante evento no Rio de Janeiro. O contrato firmado entre a entidade e o novo parceiro exclusivo vale pelos próximos três anos.

O acordo dá à Betano os naming rights da competição nacional. Presente à cerimônia, Tomasz Majewski, head de patrocínio da empresa falou sobre a parceria e comemorou o desfecho da negociação. “Nos últimos anos, o nível da Série A brasileira atingiu um nível totalmente novo. Não é por acaso que nos últimos cinco anos uma equipe nacional sempre conquista o título da Libertadores. Esta nossa parceria estabelece ainda mais o compromisso de apoiar a comunidade esportiva no Brasil”, afirmou.

Os valores do contrato não foram divulgados. Antiga patrocinadora, o Assaí pagava cerca de R$ 50 milhões por ano. As estimativas de mercado do vínculo atual giram em torno de até R$ 80 milhões por temporada.

A Betano já detém os naming rights da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, competições organizadas pela CBF. A empresa também patrocinava o Fluminense, mas agora segue apenas com o Atlético-MG entre os clubes participantes da elite nacional.

O Campeonato Brasileiro começa neste sábado. No ano passado, a competição atingiu a maior média de público de toda a história do torneio: 26.519 torcedores por partida, superando o recorde de 1983 que era de 22.593 pessoas por jogo.

No ano passado, a entidade teve problemas em um contrato firmado com a Galera.bet, empresa do setor de apostas esportivas. Segundo apuração do Estadão, a CBF não aprovou a postura do site de apostas, que foi à Justiça alegando quebra do contrato de exclusividade.