Esporte CBF anuncia desconvocação do zagueiro Nino, do Fluminense, com lesão muscular

O zagueiro Nino vai ter de adiar o sonho de defender a seleção brasileira pela primeira vez. Ele acabou cortado dos amistosos contra Guiné, no sábado, e diante de Senegal, no dia 20, por causa de uma lesão muscular na coxa direita. O jogador do Fluminense foi desconvocado por Ramón Menezes, que ainda não anunciou um substituo.

“O zagueiro Nino, do Fluminense, foi desconvocado da seleção brasileira para os amistosos contra Guiné (dia 17) e Senegal (dia 20). Ele se queixou de dores na coxa após o jogo Fluminense x Goiás, na noite desse domingo (11), em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro”, confirmou a CBF.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, conversou com o Departamento Médico do Fluminense antes de tomar a decisão. O técnico Ramon Menezes possivelmente convocará um substituto para Nino, pois ficou somente com Marquinhos, Eder Militão e Ibañez para a posição.

Nino se contundiu durante o empate por 2 a 2 com o Goiás na Serrinha. Ele deixou o campo chorando e com a camisa no rosto quando sentiu o problema, já acusando que seria grave. Após a realização de exames na manhã desta segunda-feira, o Fluminense confirmou a lesão muscular.

Além dos dois amistosos da seleção brasileira, é possível que Nino perca alguns jogos do Fluminense também. Sem prazo estipulado para um retorno, o capitão do time de Fernando Diniz deve parar por ao menos duas semanas. Ele estava empolgado com a convocação e chegou a dizer que era a realização de um sonho.