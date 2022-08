CBF altera horário do clássico entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro, domingo

A CBF anunciou nesta quinta-feira a alteração do horário do clássico entre Santos e São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão, domingo, das 18 para as 19 horas na Vila Belmiro, atendendo recomendação do Ministério Público.

Todos os ingressos para o compromisso foram vendidos antecipadamente pelo Santos e caso a mudança prejudique determinado torcedor, o Santos vai ressarcir o valor pago. O clube usou as redes sociais para comunicar a mudança, que visa garantir a segurança em dia com jogo dos quatro grandes do Estado.

“Atenção, nação santista! A pedido da CBF, o clássico de domingo mudou de horário e agora vai ser disputado às 19h!”, informou o Santos. A entidade consultou a emissora responsável pela transmissão da partida, que não se opôs com a modificação.

O Palmeiras joga no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, com o Flamengo. Como o jogo na Vila Belmiro só terá santistas, mas sempre há caravana partindo da capital, adiantar o começo do clássico é uma maneira de evitar encontro entre as torcidas e evitar brigas.

Como o duelo na capital termina por volta das 18 horas, possíveis encontros ao fim das partidas também ficariam praticamente descartados com o clássico encerrando 21 horas e levando em consideração, ainda, o tempo de deslocamento dos santistas até São Paulo.