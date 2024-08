CBF adia jogo entre Botafogo-SP e Guarani após incêndios na região de Ribeirão Preto - O Liberal

Por conta dos incêndios e queimadas e das altas temperaturas que atingiram a região desde a última sexta-feira (23), a Prefeitura de Ribeirão Preto decidiu emitir um Decreto Municipal, de número 188, que foi publicado no Diário Oficial, às 14h, no qual proíbe a prática de esportes ao ar livre na cidade neste final de semana, devido à forte névoa e muita fumaça que a cidade amanheceu neste sábado.

Com isso, todas as atividades esportivas e jogos oficiais no município foram adiados. O decreto foi emitido por recomendação da Defesa Civil da cidade por conta da baixa umidade relativa do ar. Ribeirão Preto é uma das cidades paulistas com mais focos de incêndio no estado de São Paulo, que contabilizou 2,3 mil focos neste final de semana.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou na tarde deste sábado e atendeu o Decreto emitido pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Com isso, o jogo entre Botafogo e Guarani, válido pela 24ª, acabou sendo adiado.

“A CBF suspendeu o confronto entre Botafogo-SP e Guarani, que estava marcado para domingo (25), no estádio Santa Cruz. A entidade acatou a determinação da Prefeitura e da Defesa Civil de Ribeirão Preto, que decretou a suspensão de todas as atividades esportivas ao ar livre, incluindo jogos de futebol profissional marcados para o fim de semana, em função da onda de incêndios, do clima seco a níveis extremos e do acúmulo de fumaça que tem causado risco à saúde dos moradores. Segundo a prefeitura, a determinação é válida até o fim de domingo”, disse em nota.

JOGO DA COPA PAULISTA TAMBÉM É ADIADO

A Federação Paulista de Futebol também confirmou o adiamento da partida entre Comercial e Primavera, que aconteceria neste sábado (24), às 16h, no Palma Travassos, pela rodada de ida das oitavas de final. O duelo foi remarcado para terça-feira, às 20h. Jogos de divisões de base da entidade paulista na cidade também serão adiados.

“A Federação Paulista de Futebol informa que, por força do Decreto Municipal 188, previsto para ser publicado pela Prefeitura de Ribeirão Preto às 14h deste sábado (24), estão adiados todos os jogos das competições profissionais e de base que aconteceriam no município neste fim de semana. A FPF está em contato com os clubes e autoridades envolvidas para o reagendamento dos jogos, e divulgará as novas datas e horários”, postou.