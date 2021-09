CBB anuncia que Gustavo De Conti assume seleção brasileira masculina de basquete

Gustavo de Conti é o novo técnico da seleção brasileira masculina de basquete. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Aos 41 anos, o treinador do Flamengo, que irá acumular as duas funções, assume o Brasil no ciclo olímpico de Paris-2024 com a ambição de levar o país de volta à Olimpíada após ausência em Tóquio-2020.

Natural da cidade do Rio de Janeiro, nascido no bairro da Tijuca, Gustavo De Conti mudou-se cedo para São Paulo e começou no basquete aos sete anos, como armador, no Corinthians, Monte Líbano, Ypiranga e por último o Paulistano. Ele começou como técnico da base em 1997, no Ypiranga, quando ainda era jogador do Paulistano, e depois foi para o próprio Paulistano, como treinador nas categorias de base, até chegar ao adulto.

Com a chegada de Gustavo De Conti, a seleção brasileira volta a ter um técnico nascido no Brasil após 13 anos. O último foi Lula Ferreira, que deixou em 2008 para o espanhol Moncho Monsalve assumir. Ele chega para substituir o croata Aleksandar Petrovic, técnico do Brasil nos últimos quatro anos.

“Agradeço ao presidente Guy (Peixoto Jr.) pelo convite e ao Flamengo pela liberação para seguir no clube e treinar também a seleção. É a realização de um sonho e um desafio na minha carreira. Desde que comecei como treinador de basquete, nas categorias de base do Ypiranga e depois no Paulistano, por quase 24 anos de carreira, trabalhei com esse objetivo. Não será uma trajetória fácil, o basquete mundial é muito equilibrado, mas tenho certeza que podemos entrar em todas as competições para brigar por coisas boas. Aproveito para pedir a união de toda a comunidade do basquete, pois precisaremos de todos para atingir esse objetivo”, disse.

Hegemônico no Brasil nas últimas temporadas, Gustavo de Conti é tricampeão nacional, por Paulistano (2017-2018) e Flamengo (2018-2019 e 2020-2021), campeão da última Champions League Américas pelo clube rubro-negro, além de campeão paulista em 2017 pelo Paulistano, bicampeão da Copa Super 8 (2018 e 2020-2021) e tricampeão carioca com o Flamengo em 2018, 2019 e 2020. Foi eleito o melhor técnico do país nos anos de 2014, 2017, 2018 e 2021.

“Gustavo é o grande técnico da geração de treinadores brasileiros e chegou a hora de termos um técnico do nosso país dirigindo a seleção novamente. Os títulos conquistados pelo De Conti nos últimos anos falam por si só, mas o respeito dos atletas, de toda a comunidade do basquete e todo o nosso estudo antes de realizar essa escolha nos deixa tranquilos e confiantes que Gustavo fará um grande trabalho na Seleção Brasileira. Desejo toda a sorte do mundo para ele nessa missão”, afirmou o presidente da CBB.

A contratação de Gustavo De Conti pela CBB é também um retorno para casa. Em 2012, o técnico passou a fazer parte da comissão técnica do Brasil, onde ficou até 2016, quando Aleksandar Petrovic assumiu. O treinador brasileiro chega como “head coach” do departamento que tem Diego Jeleilate como diretor do basquete masculino, em uma parceria de longa data que vem desde o Paulistano e agora também está junta no Flamengo.

PRIMEIRA MISSÃO – O primeiro compromisso de Gustavo de Conti com o Brasil é em novembro, pela abertura das Eliminatórias do Mundial de 2023. O Brasil faz dois jogos contra o Chile, nos dias 26 e 27, com horários e local ainda a serem definidos. A competição irá classificar sete seleções do continente para o Mundial. Posteriormente, na própria competição, duas seleções das Américas avançam direto para Paris-2024 (as duas de melhor campanha). As demais melhores ranqueadas jogam o Pré-Olímpico.