CBAt conquista o prêmio de melhor confederação de atletismo do mundo

Um dia após comemorar 45 anos de fundação, a Confederação Brasileira de Atletismo foi nomeada, neste sábado, vencedora do Prêmio das Federações Membro como parte do World Athletics Awards 2022. A conquista teve a concorrência de outras seis confederações.

Concorreram ao prêmio com a CBAt a Confederação Brasileira de Atletismo (América do Sul). Associação Guam de Pista e Campo (Oceania), Associação Administrativa do Atletismo da Jamaica (NACAC), Atletismo Quênia (África), Associação da Coreia de Federações de Atletismo (Ásia) e Real Federação Espanhola de Atletismo (Europa!

Feliz pela conquista, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Leandro Motta Campos, externou o empenho da entidade e também o trabalho em equipe como legados importantes.

“Queremos ser exemplo para as 27 federações, que elas entendam e que queiram ser as melhores do Brasil. É uma conquista coletiva que compartilho com os atletas, técnicos, árbitros, dirigentes, presidentes das federações regionais e nossos patrocinadores.”

O Brasil sediou seis eventos internacionais neste ano. Entre eles, foram organizados os Campeonatos Sul-Americanos sub-18 e sub-23, o Sul-Americano de Cross Country, o Pan-Americano de Cross Country, uma reunião do World Athletics Continental Tour Bronze e ainda um grande prêmio internacional.

A World Athletics tem 214 membros, é uma ds maiores federações do mundo. “É uma entidade centenária, histórica, com reconhecimento global. Receber esse prêmio nesse momento dá uma dimensão fantástica. Queremos essa sensação de pertencimento”, afirmou Mota Campos.

O prêmio exalta um órgão governamental nacional que cumpre função social junto a atletas, torcedores e comunidade em geral. “É uma alegria cuidar dos atletas, possibilitando melhores resultados ao oferecer planos de saúde aos nossos competidores que se destacam nos Campeonatos Brasileiros e que fazem parte das seleções”, completou o dirigente.

Neste processo de estruturar e melhorar as condições da modalidade, a Federação garantiu dois acordos de patrocínio beneficiando os atletas de elite do país e tendo, por consequência, um impulso nas categorias de base.

“A Confederação Brasileira apoia os atletas desde o início até o nível de elite. Temos 60 centros de treinamento de atletismo de base onde apresentamos o esporte para crianças a partir dos seis anos. Participamos de todos os eventos com equipes completas. Isso mostra nosso comprometimento e respeito pelos atletas, o maior patrimônio do nosso esporte”, disse Mota Campos.