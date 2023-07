Esporte CazéTV quebra recorde de audiência do futebol feminino no YouTube com estreia do Brasil

A goleada sobre o Panamá, na estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina, rendeu frutos às transmissões do jogo no Brasil. No YouTube, a CazéTV, canal do apresentador e streamer Casimiro Miguel, quebrou o recorde de uma transmissão de futebol feminino na plataforma. Mais de um milhão de aparelhos estiveram conectados durante a vitória por 4 a 0, nesta segunda-feira.

“A maior audiência de uma partida de futebol feminino da história do YouTube é nossa. Uma ‘milha’. E é só o primeiro jogo do Brasa, ‘hein’? ‘Vambora’ por muito mais e pela primeira estrela”, escreveu o perfil oficial da CazéTV no Twitter. O recorde, antes da partida desta segunda, também era de uma transmissão do canal: Estados Unidos e Vietnã, na primeira rodada, contou com mais de 250 mil aparelhos conectados simultaneamente.

Na partida de estreia da seleção brasileira, o recorde foi batido ainda no primeiro tempo. Cerca de 795 mil aparelhos estiveram conectados simultaneamente no pico da transmissão nos 45 minutos iniciais da partida. Além disso, com a audiência recorde, o canal utilizou o intervalo da partida para anunciar a cobertura dos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile.

Apesar do sucesso, a transmissão do canal vem sofrendo críticas por causa da composição dos profissionais que estão participando da cobertura. Ao todo, foram 21 pessoas anunciadas como parte da equipe do time de transmissão. Apesar da maioria ser mulher, há apenas uma colaboradora negra. O fato chamou atenção dos internautas e muitos, mesmo sendo fã do influenciador, criticaram a falta de diversidade racial.

RECORDE DA GLOBO

Fora da internet, a Globo também quebrou recordes de audiência na TV aberta. Segundo dados prévios, com a estreia da seleção feminina na Copa, a emissora teve a maior audiência na faixa (8h01 às 9h57) desde agosto de 2008, com cerca de 16 pontos. É um crescimento de 100% em comparação com a mesma faixa nas últimas quatro semanas.

Além disso, no Twitter, o termo “Renata Silveira”, que narrou a estreia do Brasil no Mundial pela emissora, as hashtags #CopadoMundoFeminina e #SeleçãoFeminina entraram para os principais assuntos na plataforma no Brasil.