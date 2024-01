Cazares ganha chance no Santos após passagem discreta pelo América-MG

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do meia equatoriano Juan Cazares, que teve uma passagem discreta pelo América-MG no ano passado, mas de quem se espera boa contribuição técnica durante a disputa da Série B do Brasileirão. Conforme informado pelo clube, após a realização de exames médicos, o jogador de 31 anos assinará contrato válido por uma temporada.

No Brasil, Cazares teve boa passagem pelo Atlético-MG – Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

Cazares estava no Independiente, da Argentina, antes de ser contratado pelo América-MG, em agosto de 2023, com um contrato de produtividade válido até o final do ano. Fez sua estreia justamente contra o Santos, entrando no segundo tempo da vitória por 2 a 0 do time mineiro, o primeiro a ser rebaixado no Brasileiro. Depois disso, fez 12 partidas, apenas duas como titular, e não venceu nenhuma. Deixou o clube com apenas 274 minutos jogados, o equivalente a pouco mais de três partidas completas.

Com passagens por Independiente del Valle, River Plate, Barcelona de Guayaquil, Banfield e seleção, o equatoriano viveu um dos melhores momentos da carreira no Brasil, com a camisa do Atlético-MG, clube que defendeu de 2016 a 2020. O final da história no time atleticano, contudo, foi de queda de rendimento e episódios de indisciplina. Depois, tentou reerguer-se, sem sucesso, ao passar por Corinthians e Fluminense. Em 2022, foi para o Metalist, da Ucrânia, mas não fez nenhum partida e voltou à América do Sul para reforçar Independiente.

Cazares é o 12º reforço já anunciado pelo clube do litoral paulista, que tem preferido nomes experientes e conhecidos por terem vividos bons momentos em grandes clubes do Brasil. Um desses nomes é o meia venezuelano Otero, de 31 anos, com quem Cazares jogou tanto no Atlético-MG quanto no Corinthians. A lista de contratados também tem os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, o meia Giuliano, os atacantes Willian Bigode, Marcelinho e Guilherme Augusto.