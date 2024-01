Cazares diz que agora é ‘bem profissional’ e garante maturidade no Santos: ‘Vim jogar bola’

O meia Cazares já foi assunto principal do futebol brasileiro em diversas ocasiões, seja por grandes atuações ou por problemas extra-campo, mas garante que trouxe ao Santos apenas a sua versão que corresponde dentro do gramado, sem os problemas fora dele. Preparado para responder sobre o assunto ao ser apresentado oficialmente, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o equatoriano de 31 anos disse estar mais maduro.

“A verdade é que eu já estava esperando essa pergunta, do Cazares extra-campo”, disse. “Deixo o passado, vou para frente. A verdade é que o Cazares é bem profissional, é maduro dentro e fora de campo, se cuida mais, é profissional. Não tem muito para falar. Cazares vem jogar bola e mais nada”, completou.

Cazares estava no Independiente, da Argentina, antes de ser contratado pelo América-MG, em agosto de 2023, com um contrato de produtividade válido até o final do ano. Fez sua estreia justamente contra o Santos, entrando no segundo tempo da vitória por 2 a 0 do time mineiro, o primeiro a ser rebaixado no Brasileiro. Depois disso, fez 12 partidas, apenas duas como titular, e não venceu nenhuma. Deixou o clube com apenas 274 minutos jogados, o equivalente a pouco mais de três partidas completas.

“Joguei muito, mas caí depois por consequência dos jogos”, comentou Cazares sobre seu desempenho recente. “Os times rivais se preparam, marcam melhor o jogador que pensa. Na Argentina, eu sempre tive dois me marcando individualmente. Não é fácil ser alguém que joga no meio e tem essas virtudes, você sempre será marcado diferente. Estou me preparando, trabalhando forte para mostrar o potencial a ajudar o time no que for para conseguir o acesso”, afirmou.

Com passagens por Independiente del Valle, River Plate, Barcelona de Guayaquil, Banfield e seleção, o equatoriano viveu um dos melhores momentos da carreira no Brasil, com a camisa do Atlético-MG, clube que defendeu de 2016 a 2020. O final da história no time atleticano, contudo, foi de queda de rendimento e episódios de indisciplina. Depois, tentou reerguer-se, sem sucesso, ao passar por Corinthians e Fluminense. Em 2022, foi para o Metalist, da Ucrânia, mas não fez nenhum partida e voltou à América do Sul para reforçar Independiente.

GUILHERME, DE CARRASCO A REFORÇO

Cazares não foi o único apresentando nesta quinta no CT Rei Pelé. Ao lado dele, estava o atacante Guilherme, autor de 10 gols e seis assistências na temporada passada pelo Fortaleza. Revelado pelo Grêmio, clube pelo qual estava emprestado ao time fortalezense, também tem passagens por Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Sport, Al-Faisaly (Arábia Saudita) e Al Dhafra (Emirados Árabes), estava em campo na vitória por 2 a 1 do Fortaleza sobre o Santos, na Vila Belmiro, jogo que rebaixou os santistas para a segunda divisão.

“Foi um dia triste, ganhamos o jogo – e viemos para ganhar, claro – mas nós ficamos, pelo menos eu, tristes. Não falo isso porque estou no Santos hoje, mas dava para ver a tristeza no olhar dos meus companheiros de trabalho. Minha torcida não era para que o Santos caísse, quis o destino que fosse assim. Para mim, é um desafio, estou muito feliz, independentemente da divisão. Feliz de vestir a camisa. Se pudesse escolher, preferia não ter estado aqui naquele dia”, comentou o agora jogador alvinegro.