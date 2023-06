Cássio vai até a torcida e ouve cobranças em meio à revolta por eliminação do Corinthians

Os torcedores corintianos que estiveram em Quito e acompanharam a derrota por 3 a 0 para o Independiente Del Valle, resultado que eliminou o Corinthians precocemente da Libertadores, protestaram ao final da partida. Jogadores há tempos criticados, Yuri Alberto e Gil foram alvos de xingamentos, assim como Cássio e Renato Augusto, que costumam ser poupados nos protestos que viraram rotina neste ano.

Cássio foi em direção às arquibancadas para conversar com os torcedores e ouviu cobranças fortes dos mais irritados. “Papelão, irmão”, disse um dos presentes na arquibancada. “Alguma coisa está acontecendo, Cássio. Alguma coisa está acontecendo, irmão. Tem que jogar a real!”, completou.

Durante a reta final da partida, alguns torcedores invadiram um túnel que dá acesso à sala de imprensa e também ao gramado, conforme informado pela Paramount+, plataforma de streaming responsável pela transmissão da partida no Brasil. Seguranças do estádio Parque Central foram acionados para retirar os corintianos do local.

Em coletiva após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem apenas uma vitória desde que voltou ao clube, lamentou a eliminação e disse entender a revolta da torcida. “Existe um desgaste psicológico e emocional muito grande. A gente entende o torcedor, o que ele quer, quer ver o time ganhar, faz parte do futebol. Eles vêm cobrar forte. Temos que ter a tranquilidade e falar que estamos trabalhando para tirar o time dessa situação”, disse.

O treinador também comentou que, depois do terceiro gol, sofrido aos 23 minutos, já começou a pensar no próximo duelo do Corinthians no Brasileirão, no final de semana. “Dentro do jogo, como técnico, depois do terceiro gol, seria difícil reverter o prejuízo hoje, então já tinha que começar a pensar no jogo com o Cuiabá. Tem de ser pé no chão .Se tivesse feito o gol, seria diferente. Como eles fizeram, começamos a pensar que temos mais um jogo”, afirmou.

Na coletiva ao lado de Luxemburgo, o meia Renato Augusto seguiu a mesma linha de pensamento que o superior. “Eu acho que a nossa melhora nos últimos jogos criou uma expectativa em nós e no torcedor. Esperavam uma vitória e a classificação. Mas, como o professor falou, a gente não perdeu aqui, perdemos pontos que fizeram diferença no final. A gente entende o torcedor de cobrar, mas daqui a dois dias temos mais uma decisão, a cada dois jogos fazemos uma decisão”, disse.