Cássio vai a campo e realiza o primeiro treinamento pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

Depois de ser recepcionado pela torcida do Cruzeiro com status de ídolo, o goleiro Cássio foi a campo nesta quinta-feira e fez o seu primeiro treino com os companheiros em Belo Horizonte.

Após conhecer a estrutura do clube e realizar os exames médicos, ele se integrou ao elenco e cumpriu os exercícios determinados pela comissão técnica. Primeira contratação de impacto da nova SAF, o goleiro vai ter de esperar um pouco para entrar em campo em um jogo oficial.

A sua estreia com a camisa azul está programada somente para o início de julho, na reabertura da janela de transferências. Sua chegada representa uma nova fase na administração do gestor Pedro Lourenço, que espera recolocar o Cruzeiro na disputa por títulos de relevância.

“O Cássio é a primeira das grandes contratações que pretendemos fazer. Para montar um grande time, precisamos começar por um grande goleiro. Ele é grande em todos os sentidos”, afirmou o dirigente no dia da apresentação do goleiro.

O Cruzeiro volta a jogar na próxima quinta-feira, dia 30, e o compromisso é pela Copa Sul-Americana. Segundo colocado no Grupo B, com nove pontos, o time mineiro encara a Universidad de Quito, líder da chave (11), precisando da vitória.