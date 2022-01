Esporte Cássio treina forte com bola em dia de testes físicos e oftálmicos no Corinthians

O Corinthians não quer perder tempo para deixar todo o elenco em plena condição física e trabalhou forte, em dois períodos, nesta terça-feira. Pela manhã, logo após testes oftálmicos, os jogadores foram a campo para o primeiro contato com bola, no qual Cássio acabou bastante exigido. No período da tarde foi a vez de novamente o grupo realizar testes físicos.

Como de costume, quem mais sofreu nos treinos foi o goleiro Cássio. Enquanto os companheiros se “divertiam” com a bola, o goleiro acabou exigido ao extremo, como se a temporada já estive a todo vapor. Foram vários saltos e finalizações defendidas aos gritos de “vamos, gigante, vamos, gigante.”

O goleiro já havia iniciado um trabalho especial com um amigo nas férias para voltar em forma e realizar um ano de 2022 melhor. Com contrato renovado até 2024, Cássio quer manter a posição de titular para fechar o ano como o segundo jogador com mais partidas disputada pela equipe na história.

Cássio sabe que pode ter uma sombra pesada em breve. Depois da saída de Walter para o Cuiabá, no início do ano passado, o ídolo corintiano deu uma baixada na guarda e fez campanha irregular em 2021, cometendo falhas com mais regularidade. Na reserva, o clube contava apenas com meninos e sua vaga não era ameaçada. Agora o Corinthians está buscando Ivan, na Ponte Preta, para dar uma “incomodada” no titular, que já prometeu melhores apresentações.

Já os jogadores de linha buscam um melhor aprimoramento físico. O trabalho com bola serviu apenas de auxílio aos exercícios de flexão e corrida. Tudo foi completado na academia pela parte da tarde com nova bateria de testes.

O atacante Jô e os meias Willian e Renato Augusto permanecem afastados, em isolamento, por causa da covid-19, mas o clube não registrou novos casos positivos no elenco.