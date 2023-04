Cássio relembra fase ruim para aconselhar Luan: ‘Eu estava no banco, gordo, mas olhei para mim’

O goleiro Cássio relembrou a fase ruim que teve no Corinthians, em 2016, para fazer um paralelo com a atual situação vivida pelo meia Luan, que ficou de fora da lista de 50 inscritos para a Libertadores. Embora seu mau momento tenha durado menos tempo, o ídolo corintiano se usou como exemplo de como é possível reverter um cenário desfavorável, disse estar triste pelo companheiro e foi bastante direto ao expor sua visão sobre o assunto.

“Eu vou ser bem honesto, eu fico triste vendo o Luan não estando (na lista). Você ver um cara que jogou em alto nível, melhor jogador da América, tem uma qualidade muito grande, e não está Vou dar um exemplo meu. Em 2016, as coisas não estavam bem para mim. Eu estava no banco, estava gordo. Se eu não olhasse para mim e falasse: pera aí, eu tenho que melhorar. Não é possível que é só culpa dos outros, eu que tenho que melhorar. Se eu não olhar para mim, para melhorar, eu não vou evoluir. Não adianta colocar a culpa nos outros, se de repente eu não estiver fazendo a coisa certa”, comentou o goleiro em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Capitão corintiano e referência no elenco, Cássio deixou claro que a relação de Luan com o grupo não é um problema, mas bateu na tecla de que o meia deve buscar fazer uma autocrítica para entender o que está impedindo que ele seja o jogador que já foi um dia. Também reforçou que está na torcida pelo reencontro do companheiro com o bom futebol.

“Eu gosto muito do Luan, não tenho nada para falar sobre ele de dia a dia, de convívio. É um cara super bacana, mas acho que ele tem que olhar para ele, ver o que ele está fazendo, o que pode melhorar. É triste ver um jogador que foi indiscutivelmente o melhor da América assim. Falo do fundo do coração, não é para ter polêmica. Não tenho nada que falar do Luan, é um menino bacana. Mas assim, se eu não estiver na lista, eu tenho que pensar o que eu posso melhorar. Espero que ele consiga dar a volta por cima. O primeiro que tem que querer evoluir é ele, com atitudes, não com palavras. É o que aconteceu comigo lá atrás. Estou torcendo muito pela volta dele”, concluiu.

Luan está treinando separadamente do restante do elenco alvinegro, mas, ao menos até o meio de março, a reintegração era uma possibilidade considerada internamente, conforme admitido pelo presidente Duílio Monteiro Alves em coletiva de imprensa há cerca de duas semanas.

A ausência na lista de inscritos da Libertadores, contudo, indica que dificilmente o jogador de 30 anos, que tem contrato válido até dezembro deste ano, receberá uma nova chance no clube. Caso a diretoria não consiga negociá-lo até 20 de abril, data de encerramento da janela de transferências nacional, terá de continuar arcando com os altos custos salariais do atleta e ainda correrá o risco de vê-lo sair sem dar retorno aos cofres corintianos.

ESPERANÇA

Sem obter bons frutos com Luan e atualmente dedicado a evitar gastos astronômicos com reforços, o Corinthians busca soluções nas categorias de base. Um dos principais nomes da atual geração é o atacante Pedrinho, que, na avaliação de Cássio, é um dos atletas com mais potencial dos últimos tempos da base corintiana.

“Para mim, o Pedrinho tem tudo para ser o melhor jogador de base desde que estou aqui. Nível de treino, comprometido, treina muito, dedicado, Melhor menino que eu já vi na base. Mais preparado, muita dedicação, espero que siga assim. Temos muita confiança. Vamos dar suporte. Temos meninos de muita qualidade, vamos ajudar. Quando chegar a hora, vão dar a resposta”, comentou o goleiro.

Nesta terça-feira, o Corinthians realizou o penúltimo treino para a estreia na Libertadores, marcada para as 19 horas de quinta, em Montevidéu, onde encara o Liverpool-URU. Será o primeiro jogo desde a eliminação para o Ituano nas quartas de final do Paulistão, no dia 12 de março. O período sem jogos preocupa Cássio.

“Honestamente, é ruim. Treinamos muito. Quando joga, tem ritmo. É ruim no sentido de não ter jogo, mas conversamos, tivemos muita cobrança por parte do Fernando para melhorar em coisas que precisamos. Trabalhamos com meninos da base, com o Barletta. No futuro, podem ser usados. Diferentemente de outros anos, vejo os meninos mais preparados, e o Barletta vem se adaptando, agregou ao elenco. Agora teremos um monte de jogo, vamos em busca de vitórias, classificações”, afirmou.