Cássio e Fágner continuam em tratamento e Luan volta aos treinos no Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira com trabalho regenerativo para os titulares no clássico. Mas o técnico Vítor Pereira já sabe que terá desfalques na decisão da vaga às oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Always Ready, quinta-feira, na Neo Química Arena. O lateral-direito Fágner e o goleiro Cássio continuam em tratamento e dificilmente enfrentarão os bolivianos. Em contrapartida, Luan e João Pedro voltaram a treinar normalmente após tratarem lesões.

A volta de João Pedro pode ajudar o treinador português a parar de improvisar na lateral-direita. O atacante Mantuan jogou no setor no clássico com o São Paulo, domingo, e Lucas Piton também havia sido deslocado da esquerda para a direita com a lesão de Fagner e a impossibilidade de usar Rafael Ramos na Libertadores.

João Pedro, porém, foi um dos “responsáveis” pela derrota na visita ao mesmo Always Ready, na altitude de La Paz, e deve ficar como opção. O titular Fágner faz trabalho de transição para o gramado e pode retornar no Brasileirão, diante do América-MG, no domingo.

Cássio continua sendo uma grande incógnita. Apesar de o Corinthians garantir que a lesão no ombro não preocupa, o clube não deu um parecer de quando pode voltar a jogar. Por enquanto, permanece fazendo trabalho com os fisioterapeutas. Vale lembrar que o goleiro é “fominha” e dificilmente perde jogos. Não gosta de ser poupado e prefere não dar chances à concorrência no elenco.

Luan é o único jogador de ponta do elenco corintiano que ainda não atuou com Vítor Pereira. A chegada do treinador era uma esperança para que ele recuperasse o espaço perdido, mas seus trabalhos nos treinos também não convenceram o português. Assim como Róger Guedes, Luan precisará provar nas atividades que merecerá ganhar chance.

O time pode sofrer modificações na quinta-feira. Mas apenas no trabalho desta quarta que será definido. Renato Augusto deve ganhar um descanso, mesmo com a obrigação de vitória pela vaga e a manutenção da liderança da chave. Piton, Giuliano e Adson são os mais cotados para ganhar chance. A escalação será mais ofensiva, sem os três zagueiros do clássico.