Esporte Cássio deve ser a novidade do Corinthians para clássico com o Palmeiras

Cortado do empate sem gols com a Portuguesa pouco antes da partida de domingo, por causa de sintomas de virose, o goleiro Cássio foi a novidade no treino do Corinthians nesta terça-feira. Ele participou da atividade normalmente, fez todos os exercícios e movimentos, e deve reforçar a equipe contra o Palmeiras.

O retorno do goleiro chega num momento importante já que o Corinthians vem de um empate e enfrenta o adversário que ostenta a melhor campanha nesta primeira fase do Campeonato Paulista.

O técnico Fernando Lázaro aproveitou o trabalho de campo para treinar as bolas paradas defensivas a fim de acertar o posicionamento da defesa. A preocupação se justifica pelo poder de fogo do Palmeiras no Paulista. O time do técnico Abel Ferreira já balançou as redes adversárias 12 vezes em oito jogos e, ao lado do São Paulo, tem o ataque mais positivo da competição.

Além da volta de Cássio, o treinador corintiano tem mais um importante reforço para o clássico. O lateral Fagner retorna ao time após cumprir suspensão automática. Liberado do departamento médico, o volante Maycon também está à disposição. No entanto, deve ser opção para o decorrer da partida.

Com 14 pontos e na liderança isolada do Grupo C, o Corinthians tenta uma reabilitação na competição, já que vem de derrota e empate. O último triunfo da equipe aconteceu no dia 5 de fevereiro, nos 2 a 0 sobre o Botafogo. Depois disso, o time caiu para o São Bernardo fora de casa (2 a 0) e na última rodada ficou no empate de 0 a 0 com a Portuguesa em Brasília.