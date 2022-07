Cássio celebra ‘reforços’ e vê Corinthians pronto para a batalha na Argentina

O Corinthians embarcou para a Argentina com alguns reforços para enfrentar o Boca Juniors na volta das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira. O goleiro Cássio garantiu que a equipe está pronta para a batalha, mostrou confiança na vaga e festejou os retornos de Rafael Ramos, Gil, Du Queiroz, Willian e João Victor, todos recuperados de lesão, além de Cantillo, que cumpriu suspensão. Fagner e Renato Augusto são desfalques.

O Corinthians seguiu à risca a ordem do técnico Vítor Pereira de não anunciar relacionados para jogos e ‘escondeu’ quem viajou para a Argentina. Desta maneira, não é certeza o teste positivo do meia Adson para a Covid-19, o que garantiria mais um desfalque.

A ordem é trocar lamentos por discurso otimista, “Quanto a isso (confiança), nunca tivemos dúvidas sobre nossa classificação, onde a gente pode chegar. Está tudo trabalhado, a gente se preparou, tentou ajustar algumas situações. Felizmente alguns jogadores conseguiram se recuperar, vão viajar com a gente”, enfatizou Cássio. “Tudo positivo. Quem infelizmente não vai poder estar com a gente tentou até o último minuto”, seguiu. Fagner e Renato Augusto fizeram testes na segunda-feira, mas não superaram as dores.

Após 10 anos da conquista da Libertadores, justamente diante do Boca Juniors, Cássio vê o Corinthians forte e maduro para a volta em Lá Bombonera após 0 a 0 na Neo Química Arena.

“Estamos preparados, é uma decisão, um jogo grande e nessas situações de mata-mata não tem muito o que escolher, não tem muito o que falar, é se preparar bem e ir para a batalha”, afirmou, tentando minimizar o impacto da decisão. “Preparação, dedicação e empenho têm de ser iguais.”

Vítor Pereira deve mandar a campo em Buenos Aires um time mais cauteloso. A dúvida é se inicia com Willian ou se deixa o atacante, ainda sofrendo com as dores no ombro, na reserva. O provável time tem Cássio; Rafael Ramos, João Victor e Fábio Santos (Willian); Du Queiroz, Cantillo, Giuliano e Lucas Piton; Mantuan e Róger Guedes.