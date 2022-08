Casemiro se despede de companheiros do Real e vai reforçar o Manchester United

Resta apenas o acerto financeiro entre Manchester United e Real Madrid para a oficialização da ida de Casemiro para o futebol da Inglaterra. Nesta sexta-feira, o volante da seleção brasileira se despediu dos atuais companheiros e já não foi relacionado para a viagem a Vigo em jogo contra o Celta, pelo Campeonato Espanhol.

Depois de ganhar tudo com o Real Madrid, Casemiro aceitou o desafio de tentar ajudar a reerguer o Manchester United. De acordo com o jornal Marca, o volante treinou normalmente pela manhã em Madri e depois das atividades deus adeus aos amigos do elenco já deixando claro que será jogador do Manchester United.

Volante Casemiro é o mais novo reforço do Manchester United, da Inglaterra – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Na relação dos convocados pelo técnico Carlo Ancelotti desta sexta-feira para visita ao Celta, em Vigo, o nome de Casemiro já não apareceu para que ele pudesse viajar a Manchester para realizar os exames médicos e assinar o contrato até 2027.

O volante se reencontrará com dois ex-companheiros de Real, o português Cristiano Ronaldo e o francês Varane no clube inglês, que deve pagar 70 milhões de euros pela contratação (aproximadamente R$ 365 milhões). A expectativa é que o acerto seja oficializado neste sábado.

Sites de torcidas do Real Madrid já até se despediram do brasileiro, enquanto muitos ingleses já usam as redes sociais para dar boas-vindas ao jogador. Casemiro estava no Real Madrid desde 2013 e realizou 336 partidas com a camisa merengue, anotando 24 gols, dando 17 assistências e conquistando 18 títulos.

Na temporada que está começando foram duas aparições de Casemiro, com um passe para gol de Alaba e a eleição de melhor jogador na conquista da Supercopa da Europa contra o Eintracht Frankfurt.