Casemiro reforça descontentamento com a Copa América

“Em momento algum falamos que não iríamos jogar”, afirmou - Foto: Lucas Figueiredo - CBF

A seleção brasileira estreia na Copa América neste domingo, em Brasília. Antes de a bola rolar no estádio Mané Garrincha, o volante Casemiro voltou a falar sobre a competição. E reiterou o descontentamento dos companheiros em disputá-la. Garantindo que o time jamais pensou em boicotar o torneio, ele questionou a maneira como foi organizado, em cima da hora e distante da melhor maneira possível.

Casemiro teve de explicar quando disse que “todos sabem o nosso posicionamento”, após o jogo com o Equador. Aquela entrevista passou o entendimento que o Brasil iria desistir da disputa da Copa América. Ele disse que não foi bem assim, apesar de seguir na bronca.

“Em momento algum falamos que não iríamos jogar. Nunca vamos deixar de jogar com a seleção brasileira e de honrar essa camisa”, afirmou. “Mas não estávamos contentes com a Copa América no Brasil. Somos os atuais campeões, mas a forma que ela foi apresentada…”, questionou.

Por fim, resolveu mostrar o respeito que a seleção terá pela competição. “Uma Copa América tão bonita, uma competição centenária, não pode ser organizada em dez dias. Da forma como foi feita, não foi da melhor maneira, da melhor organização possível. Mas respeitamos e estamos aqui para vencer”.

O jogador ainda aproveitou para falar sobre a oponente desta noite e lamentou os problemas com a covid-19 enfrentado pelos venezuelanos.

“A Covid não foi embora, está aí. É delicado. A gente fica chateado pelo espetáculo. Em 10 dias fazer uma Copa América assim. Estamos chateados que a Venezuela não esteja com a força máxima”, lamentou.

Aproveitou para reconhecer o bom trabalhão dos médicos da seleção brasileira. “Queria agradecer aos doutores que temos e todo o estafe, porque não tivemos nenhum caso.”