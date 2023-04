Casagrande ganha 1ª prova e Ricardo Maurício lidera Stock Car ao vencer a 2ª em Interlagos

A Stock Car tem um novo líder. Ricardo Maurício assumiu a dianteira na classificação ao ganhar a segunda corrida do dia em Interlagos, subindo no pódio pela 87ª vez na carreira, a 36ª como o melhor. Gabriel Casagrande venceu a primeira prova do domingo.

Casagrande foi o vencedor da primeira corrida da etapa 2 de 2023. O piloto da A.Mattheis Vogel fez a pole no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. César Ramos (Ipiranga Racing) e Guilherme Salas (KTF Sports) completaram o pódio.

Conhecedor dos atalhos de Interlagos, Casagrande teve a quarta pole no autódromo. São sete, ao todo, na carreira. Foi a oitava vitória dele na Stock Car. “Aqui o Gabriel gosta muito. É muito bom ganhar aqui.”, celebrou o pai do piloto, Edson Casagrande.

O piloto manteve boa vantagem para César Ramos (Ipiranga Racing) desde a largada. Na parada dos boxes, a equipe foi ágil apenas com troca de pneus. Ramos ainda tentou buscar o primeiro lugar depois da sua parada. Porém, Casagrande não tirou o pé, fez boa volta e conseguiu aumentar ainda mais a vantagem. O vencedor da corrida 1 levou 32 pontos para a classificação do campeonato.

NÚMEORS IMPRESSIONANTES

Ricardo Maurício é o piloto em atividade com mais pódios da Stock Car. Ele soma, agora, 87, com a vitória deste domingo na corrida 2. Atrás dele, vieram Rafael Suzuki (Pole Motorsport) e Gaetano Di Mauro (Hot Car). O vencedor desta prova chegou a 36 vitórias na Stock Car.

A última vitória do piloto havia sido também em Interlagos, na última etapa de 2022. “Uma vitória muito importante. Não conseguimos boa classificação, mas fomos estratégicos. Ricardo merece”, avaliou Rosinei Campos, o Meinha, o comandante da equipe.

Com a vitória, Ricardo Maurício assumiu a liderança do campeonato, com 69 pontos. Atrás dele estão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Bruno Baptista (RCM), com 65 e 60, respectivamente.

Julio Campos (Lubrax) até terminou em segundo, mas teve uma punição. Isso o tirou do pódio. Rafael Suzuki ficou, então, na segunda colocação. Gaetano Di Mauro, que foi consistente em ambas as provas, fechou o pódio.

Apesar da vitória tranquila para Ricardo Maurício, a prova foi marcada por incidentes. Muitos pilotos não conseguiram completar a prova. Além das baixas, Gianluca Petecof (Full Time) nem chegou a participar da corrida. Ele teve um toque no começo da primeira prova. “Furou o radiador e acabou aquecendo o motor e fazendo a gente abandonar. Uma pena, mas vamos pra próxima”, disse o jovem piloto.